Videohinweise am Mittwoch

Anmerkung unserer Leserin Angela Franke: Das ist ein singbarer Text! #danserencore​

Nun ist es Zeit,

Wir wollen alle wieder tanzen geh‘n

Und unsre Herzen zueinander dreh‘n

Wir woll‘n uns wieder in die Arme nehm‘n

Oh no no no no no no no

1.Wir sind der „freie Vogel, flieg“

Wir wollen alle keinen Krieg

Und wollen alle nicht gehorsam sein

Fallen nicht auf eure Lügen rein

Unsre Stimme kriegt ihr niemals klein

Wenn abends in der Tagesschau

Verkündet wird der Supergau

Wollt ihr uns weiter unterdrücken

Werden wir uns vor euch nicht bücken

Wir haben einen graden Rücken

Oh no no no no no no no

2.Arbeit, Fernseh’n und Konsum

Das wollt ihr, das soll’n wir tun

Soll’n uns absurden Regeln fügen

Unsre Lebendigkeit verbiegen

Und unsre Fantasie betrügen

Mit jedem neuen strengen Schritt

Und jedem repressiven Tritt

Wird unser Denken euch entfliehen

Auf unser Herz wir uns beziehen

Wir lassen nicht mehr auf uns zielen

Oh, non non non non non!

3.Lasst uns den Menschen nicht mehr glauben

Die mit Lügen Freiheit rauben

Woll’n mit Angst nur profitieren

Uns damit in den Abgrund führen

Lasst uns den Anstand nicht verlieren

Wir haben einen freien Geist

Der uns auf Menschlichkeit verweist

Wir lachen, tanzen und wir geigen

Das wird euch bald die Macht verleiden

Wir wollen immer friedlich bleiben

Oh, non non non non non!