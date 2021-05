Hinweise des Tages II

Anmerkung Moritz Müller: Eine der ersten dieser Online-Veranstaltungen ist eine Podiumsdiskussion mit Sevim Dagdelen MdB, UN- Sonderberichterstatter für Folter Nils Melzerund dem Präsidenten des österreichischen Journalistenverbands Prof. Fred Turnheim. Diese Diskussion beginnt um 10:15 Uhr MESZ und findet auf Deutsch im The Gavin MacFadyen Room statt. Es ist keine Registrierung notwendig und man kann mit jedwedem Alias teilnehmen. Auch die weiteren Teilnehmer versprechen interessante Stunden, natürlich leider auf Englisch. Ich bin auch beteiligt, wahrscheinlich ein bisschen vor der Kamera aber sicherlich im Hintergrund, so dass der Tag reibungslos und ohne Störungen über die Bühne geht. Wenn die Teilnehmer sich in der Sache aneinander reiben, ist das natürlich umso fruchtbarer. Auch in dem kurzen Sketch Just Press Freedom spiele ich eine kleine Rolle. Der Autor ist Rua Breathnach und der Regisseur ist Rémi Belpreez “