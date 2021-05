Videohinweise am Samstag

Anmerkung CG: Dieser aufwändige Dokufilm hat das Potenzial, die vorherrschende Darstellung in den Leitmedien – vorsichtig ausgedrückt – zumindest stark zu bereichern. Dabei geht es hier nicht um irgendeine ‘Leugnung’ oder sonstiges dummes Zeug. Hier wird einigen, im Diskurs weniger vertretenen, kritischen, renommierten Experten eine Stimme gegeben. Es sind einige Stimmen dabei, die bereichernd gewesen wären in den Sondersendungen für ein Millionenpublikum und in all den reichweitestarken Talksendungen, die allzu oft einen breiten Diskurs eher vortäuschten, oder zumindest sehr eng ‘geframed’ präsentierten, mit den immer gleichen ‘Dauergästen’.

Anmerkung unseres Lesers S.K.: Der Privatsender Servus TV hat sich in der Vergangenheit schon öfters dadurch ausgezeichnet, dass er Talk-Formate anbietet, in denen tatsächlich die Hauptkontroversen zur Sprache kommen. So auch mit dieser Dokumentation. Das ist für Deutschland zur Zeit wohl undenkbar.

Sahra Wagenknecht [Ausschnitt, transkribiert, CG]: “In Teilen der Wirtschaft kommen Die Grünen so gut an, dass inzwischen sogar richtig Spenden fließen, und zwar in einer Größenordnung, wie sie früher nur die Union bekommen hat. Mal eben eine halbe Million hat da ein sehr jovialer Pharma-Erbe überwiesen und andere werden vielleicht nachziehen. Ganz neu ist das zwar nicht, zumindest in Baden-Württemberg haben sogar deutsche Rüstungskonzerne schon ihre Liebe für Die Grünen entdeckt und mit ‘netten Spenden’ untermauert. Klar, deutsche Rüstungsgeschäft, das ist ‘nachhaltig’, das ist ‘umweltbewusst’, also grün… Aber inzwischen […] eben auch auf Bundesebene. Nun muss einen das nicht so ganz verblüffen, wenn man weiß, dass Annalena Baerbock zu den Erwählten des Weltwirtschaftsforums gehört. Sie ist Mitglied im Forum der Young Global Leaders, wie sich das nennt, nach der Selbstbeschreibung des Weltwirtschaftsforums handelt es sich dabei um die vielversprechendsten globalen Führungskräfte unter 40 Jahren. Eine Biografie die sie unter anderem mit ‘vielversprechenden Führungskräften’ wie Jens Spahn teilt…”

Lesen Sie auch auf den NachDenkSeiten von Jens Berger “Habemus Mamam … das ist jedoch kein Grund zur Freude“

Lesen Sie hierzu von Norbert Häring “Warum Baerbock dank Weltwirtschaftsforum eine hochkompetente Nachfolgerin für Merkel wäre“. Auszug: “Annalena Baerbock, die am 19. April zur Kanzlerkandidatin der Grünen ausgerufen wurde, hat etwas mit der amtierenden Kanzlerin Angela Merkel gemeinsam: Sie wurde vom Weltwirtschaftsforum zur Young Global Leader gekürt. In Ihrem Fall war das im Jahr 2020. Merkel gehörte 1992 zur ersten Runde des damals noch Global Leaders for Tomorrow genannten Eliten-Ausbildungs- und -Vernetzungsprogramms. Zu dieser ersten Runde gehörten auch der spätere spanische Ministerpräsident Aznar, der spätere EU-Kommissionschef Barroso, der spätere britische Regierungschef Blair, und sein späterer Finanzminister Brown, sowie der spätere französische Regierungschef Sarkozy. Merkel war seinerzeit noch relativ frisch gebackene Ministerin für Frauen und Jugend, damals ein übriggebliebenes Restministerium nach einer Aufspaltung. Entweder das Forum hatte ein sehr gutes Gespür für Durchsetzungsvermögen oder die Unterstützung des Großkapitals hilft erheblich, um im Politbetrieb die höchsten Etagen zu erreichen.”

Anmerkung CG: Hierzu ergänzend ein Auszug aus der Festschrift “The World Economic Forum, The First 40 Years“, [Übersetz. CG]: “1992 rief das Forum eine neue Gemeinschaft ins Leben, die Global Leaders for Tomorrow (GLTs), bestehend aus 200 jungen Führungskräften aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Kunst und Medien, die alle unter 43 Jahre alt und durch ihre Leistungen und einflussreichen Positionen gut etabliert sind. Unter den Nominierten des ersten Jahres waren viele Personen (im Folgenden mit ihren damaligen Titeln aufgeführt), die später Schlüsselaufgaben übernehmen oder sich in ihren Bereichen weiter profilieren sollten. […] Die Gruppe, die ihre eigenen Gipfeltreffen abhält, teilweise in Verbindung mit dem AnnualMeeting in Davos, wird 2003 als The Forum of Young Global Leaders neu konstituiert.”

‘Global Leaders for Tomorrow‘ (1992, Beispiele): José Maria Aznar, José Manuel Durao Barroso, Anthony C. L. Blair, Gordon Brown, Angela Merkel, Nicholas Sarkozy.

‘Young Global Leaders’ (Beispiele): Annalena Baerbock, Emmanuel Macron, Jens Spahn.

Hierzu auch Tagesspiegel “‘Wort kann negativ assoziiert werden’ 300 Grüne wollen ‘Deutschland’ aus dem Wahlprogramm streichen”