Videohinweise am Samstag

Alexander Kekulé: “Das wäre dann zumindest bei dieser hochsensitiven Testung der Fall. Und wir haben ja epidemiologisch schon länger festgestellt, dass man, je nachdem, wo der ‘Cut-off’ ist – der CT-Wert – dass wir tatsächlich, […] wenn der CT größer als 28 oder 30 ist, dass wir dann keine Infektiosität mehr feststellen. Und das wird hier möglicherweise – also, man muss ja sagen, das ist jetzt zwar offiziell publiziert, das ist kein Preprint, aber es ist natürlich nur erst mal ein Ergebnis, was viele, viele Fragezeichen hinterlässt. Aber wenn das in diese Richtung weitergehen sollte, dann ist es so, dass man in der Tat eine Erklärung hätte, warum das richtig ist, was sowieso schon gemacht wird in Deutschland. Die Gesundheitsämter sind ja schon lange dazu übergegangen, jemanden, der z.B. einen CT über 30 hat, nicht mehr als infektiös einzustufen. Das würde sich hier tatsächlich zeigen.”

Dr. Alexander Neu: [Ausschnitte transkribiert, CG]: “Dass die NATO vor dem Warschauer Pakt gegründet wurde und der Warschauer Pakt eine Reaktion war, das liest man in deutschen Geschichtsbüchern nicht, das muss man genau richtig um das herauszufinden. […] Ein kleiner Seitenhieb auf meine Vorsprecherin der DKP: Nein, man mag Die Linke mit vielen Bereichen kritisieren, aber wir haben China nie angegriffen und ich hoffe, wir werden es auch nie tun. Wir stehen im Bundestag nicht auf der Seite der Imperialisten, sondern wir werden uns immer dagegen verwehren. Wir haben vor wenigen Tagen eine Diskussion gehabt zum Thema russischer Truppenaufmarsch an der ukrainischen Grenze. Die SPD- und CDU-Regierung wollte das – und Die Linke hat gestanden. Wir haben die andere Seite der Medaille, die andere Seite der Geschichte erzählt und haben nicht das Narrativ übernommen, was die CDU, die FDP, Die Grünen […] erzählt haben – nein, da hat auch die AfD eine andere Position, okay – aber Die Linke steht in dieser Frage. Wir wollen Frieden, wir sind Antiimperialisten – und ja, es gibt einzelne Verirrte in unserer Partei, leider auch in oberen Etagen, das muss man so sagen, die etwas anderes wollen. Das dürfen wir nicht zulassen! […] Abschließend [ein paar] Worte zu Corona. Auch da steht Die Linke, nur ist sie leider in der Vergangenheit in dieser Frage etwas zu leise gewesen. Wir werden langsam lauter, der Mut steigt. Wir haben in dem ganzen Jahr seit 2020 keinem einzigen von diesen vier Infektionsschutzgesetzen zugestimmt. Wir haben sie abgelehnt, wir haben es nur nicht laut genug kommuniziert. Was wir nicht mitmachen, ist dass die Grundrechte eingeschränkt werden – wie auch jetzt in Brandenburg, Versammlungsrecht, wie ich gehört habe – das machen wir nicht mit. Was wir auch nicht mitmachen, wir schweigen nicht darüber, dass die Menschen immer noch auf ihre Novemberhilfen warten, wir schweigen nicht darüber, dass in den Betrieben die Leute teilweise ohne Schutz arbeiten, aber man darf sich auf der Straße nicht einmal treffen. Das benennen wir und wir werden es auch noch lauter benennen.”