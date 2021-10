dazu: China geht »zu weit«

Seit Tagen sendet Peking Kampfflugzeuge in Taiwans Luftraum. Die Regierung des Inselstaats spricht von »grauer Kriegsführung«. Peking hingegen nennt die Aktionen »notwendige Gegenmaßnahmen« – und warnt die USA. (…)

Auch das Weiße Haus hat scharfe Kritik geäußert. Die »provokanten militärischen Aktivitäten« seien »destabilisierend, riskieren Fehlkalkulationen und untergraben Frieden und Stabilität in der Region«, sagte Sprecherin Jen Psaki in Washington. Die USA würden Taiwan weiterhin unterstützen, ausreichende Fähigkeiten zur Selbstverteidigung aufrechtzuerhalten. Psaki beschrieb die Verpflichtung der USA gegenüber Taiwan als »felsenfest«. (…)

Peking bezeichnet die Flüge als Warnung an Taiwan und die USA. Außenamtssprecherin Hua Chunying sagte, die USA sollten aufhören, die Unabhängigkeitskräfte in Taiwan zu unterstützen. Die US-Regierung liefere Waffen an Taiwan, verstärke die offiziellen Beziehungen zu Taipeh und schicke Kriegsschiffe durch die Taiwanstraße. Diese »provokativen Schritte« würden Frieden und Stabilität untergraben. Peking habe »notwendige Gegenmaßnahmen« ergriffen.

Quelle: DER SPIEGEL

Anmerkung Marco Wenzel: Dass die USA eine ganze Kriegsflotte in die Region geschickt hat und amerikanische Kriegsschiffe, elftausend Kilometer von seiner Westküste entfernt, in der Straße von Taiwan kreuzen, ist scheinbar nicht der Rede wert. Dass die USA erst vor drei Wochen ein neues militärischen Bündnis (AUKUS) gegen China aus der Taufe gehoben haben, geschenkt. Dass Frankreich Militärbasen in der Region unterhält und mit einer ganzen Kriegsflotte im Indopazifik kreuzt, ebenfalls nicht der Rede wert. Dass die Bundesmarine mit einer Fregatte demnächst im südchinesischen Meer kreuzt dient natürlich nur der Aufrechterhaltung der Freiheit der Schifffahrt. Dass die USA ihre Beziehungen zu Taiwan zurzeit gerade verstärken und Rüstungsgüter, darunter Flugabwehrwaffen dorthin liefern, damit die separatistische nationalistische Regierung von Taiwan unterstützten und die Stimmung in der Region damit weiter anheizen, ebenfalls geschenkt. Aber wehe, wenn die Volksarmee dann nervös wird und ebenfalls verstärkt Präsenz vor ihrer Haustür zeigt. Wenn dann noch chinesische Militärflugzeuge entlang der taiwanesischen Küste fliegen, dann ist der Teufel los. Wo bleibt übrigens der Artikel des Spiegel über die USA-amerikanischen Militärflugzeuge über Kaliningrad (siehe Hinweis „US-amerikanische und britische Überwachungsflugzeuge umkreisen Kaliningrad“)?

dazu auch: Dazu: China fordert von USA Stopp der Unterstützung der separatistischen Kräfte für eine „Unabhängigkeit Taiwans“

Die USA sollen aufhören, die separatistischen Kräfte für eine „Unabhängigkeit Taiwans“ zu unterstützen und konkrete Maßnahmen ergreifen, um Frieden und Stabilität in der Taiwan-Straße zu erhalten. Dies sagte die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Hua Chunying, am Montag zu einer Erklärung des Sprechers des US-Außenministeriums, Ned Price.

Hua sagte, Taiwan sei Chinas Taiwan und die Vereinigten Staaten sollten keine unverantwortlichen Bemerkungen machen. Die diesbezüglichen Äußerungen der USA verletzten ernsthaft das Ein-China-Prinzip und die Bestimmungen der drei gemeinsamen Kommuniqués zwischen China und den USA und sendeten äußerst falsche und unverantwortliche Signale.

Quelle: CRI online

Hinweis: Im Laufe des Tages erscheint ein eigener Beitrag zum Thema „Quad und AUKUS“ auf den NachDenkSeiten.