Videohinweise am Mittwoch

Kim Iversen [Auszüge transkribiert und übersetzt, CG]: “Vielleicht denken Sie ja: Was die Trucker tun, ist eine Besetzung der Innenstadt von Ottawa, und wenn das gegen die Nutzungsbedingungen von ‘gofundme’ verstößt, dann ist das eben so, sie sind ein privates Unternehmen und können tun, was sie wollen. Aber im Gegensatz zur autonomen ‘Chaz-Zone’, die damals in der Innenstadt von Seattle eingerichtet worden war, erklärt sich der Freedom Trucker Convoy nicht selbst zu einer ‘polizeifreien, regierungsfreien Nation’. Als es [2020 in Seattle] tatsächlich zu einer Besetzung kam, erlaubte ‘gofundme’ nicht nur, dass die Gelder an die Besetzer verteilt wurden, sondern unterstützte sie sogar. Wir erinnern uns alle daran, dass die Proteste im Sommer 2020 damals als ‘weitgehend friedlich’ eingestuft wurden, obwohl Gebäude zerstört und einige bis auf die Grundmauern niedergebrannt worden waren. Während dieser Proteste waren tatsächlich Menschen getötet worden und trotzdem wurden sie von den liberalen Nachrichtenmedien und sogar von den Regierungen als ‘Sommer der Liebe’ und verteidigt als etwas, wovor man sich nicht fürchten müsse. Bewaffnete Plünderer versteckten sich buchstäblich in meinem Gebäude, was dazu führte, dass wir Anwohner eingeschlossen wurden, während Einsatzkommandos und Hubschrauber ausschwärmten. Das alles haben wir miterlebt und trotzdem führen sie uns nun wieder hinters Licht, indem sie uns sagen, diese Kanadier seien Separatisten, Rassisten, Wissenschaftsverweigerer, sie seien gewalttätig und würden die Anwohner zwingen, in Terror zu leben. Aber wenn wir die Videos von den Protesten in Ottawa anschauen, sieht das aus, wie ein Haufen tanzender, singender, flaggenschwenkender Kanadier. Ich meine, wo sind die brennenden Gebäude? Wo sind die zertrümmerten Güter? Wo sind die blutigen Schlägereien? Doch wieder einmal wird uns gesagt, es würden ganz andere Dinge passieren, für die wir dann aber keine überprüfbaren Beweise zu sehen bekommen. […] Einige Berichte besagen nun, der Konvoi würde sich auflösen und es seinen nur noch wenige Trucks übrig, denn unter der Woche gab es weniger Protestierende. Doch am Wochenende hatten sie sich dann vervielfacht. Der Freiheitskonvoi weitet sich ebenfalls aus. Berichten zufolge sind die Proteste in allen kanadischen Provinzhauptstädten zu sehen, aber es wird weiterhin behauptet, es handele sich nur um eine Randgruppe. Jetzt könnte es auch Ärger in Washington geben, denn Berichten zufolge formiert sich ein Konvoi mit der Absicht, in die Hauptstadt zu fahren, um Druck auf Biden auszuüben, damit er die Impfpflicht fallen lässt. Trucker sollen den kanadischen Konvoi nachahmen und von Kalifornien nach DC fahren. Aber natürlich hat ‘Facebook’ die Seite der Organisatoren gelöscht. Es geht doch nichts über BigTech, das sich mit der Regierung verbündet, um die Protestierenden der Arbeiterklasse zu zensieren und zum Schweigen zu bringen. Noch einen letzten Punkt möchte ich ansprechen, bevor ich das hier abschließe. Die Leute sagen, dass sie bei diesen Trucker-Protesten angeblich Nazi-Flaggen oder andere Anzeichen von Fanatismus gesehen haben wollen, und das würde bestätigen, dass es sich nicht um Proteste der Arbeiterklasse handele, sondern angeblich um Faschisten. Aber lassen Sie sich nicht täuschen, dieser Protest und andere Anti-Impfpflicht-Proteste bringen Menschen von allen Seiten des politischen Spektrums zusammen. Viele dieser Menschen sind in vielen anderen politischen Fragen anderer Meinung, aber sie sind zusammengekommen, um gegen diese eine Sache zu protestieren, in der sie sich einig sind. Der Versuch zu sagen, dass es sich um etwas anderes handelt als das, was es tatsächlich ist, lenkt davon ab, sich mit dem Thema zu befassen. Anstatt also Proteste einfach abzutun, weil man die Leute darin nicht mag, sollte man begründen, warum man das für falsch hält, und seinen Standpunkt darlegen. […] Ich finde es auch wirklich erstaunlich, dass der Bürgermeister von Ottawa […] sagt, oh danke ‘gofundme’ und hoffentlich werden andere Plattformen das Gleiche tun wie Sie… Als ob ‘gofundme’ nicht unter Druck gesetzt worden wäre, als ob ihnen nicht mit rechtlichen Maßnahmen gedroht worden wäre. Jetzt wird so getan, als hätte ‘gofundme’ einfach seine eigenen moralischen Grundsätze, um nicht zuzulassen, dass Gelder an diese, ihr wisst schon, ‘Besetzungen’ gehen. Und das Gleiche mit der ‘Facebook’-Gruppe, die abgeschaltet wurde. Es wird beklatscht, als hätte ‘Facebook’ diese Entscheidung getroffen, als hätte ‘Facebook’ diesen ‘moralischen Kodex’ in den AGBs und diese Leute hätten ihn gebrochen. In Wirklichkeit ist das Druck von der Regierung, um Protestaktionen auf diesen BigTech-Plattformen zum Schweigen zu bringen und zu unterbinden.”

Hierzu auch erneut der transkribierte Text vom 26.1.22 von Kim Iversen: »Media BLACKOUT On MASSIVE Trucker “Freedom” Convoy Protesting Vax Mandates«

Anmerkung CG: Am Besten ist es immer noch, wenn man sich selbst ein Bild von der Situation vor Ort in Ottawa machen kann, um sich selbst eine Meinung bilden zu können. Es gibt (noch) einige täglich aufgezeichnete Live-Streams auf Youtube. Die meisten davon sind über zehn Stunden lang. Beispielsweise der Kanal “VIDSTORM” hat eine Playlist “CANADIAN FREEDOM CONVOY 2022” in der alle der bisher 13 Livestreams zu finden sind. Selbstverständlich gibt es auch Telegram Kanäle, die Neuigkeiten, Fotos und Videos zu den Truckerprotesten posten, beispielsweise der ‘TruckersForFreedom‘.

Auszug aus dem Video von “DAY 4 – Part 2” [7 Stunden Live-Stream] vom 01.02.2022:

Streamer: “Es ist so wichtig, hier live vor Ort zu sein, um die Verwirrung aufzuklären, dass sich irgendwo eine Feindseligkeit um diese Bewegung, um den Konvoi, um den Parliament Hill in der Innenstadt von Ottawa zusammenbraut. Wir werden Ihnen immer wieder zeigen, dass das absolut nicht stimmt. […] Egal, was sie erzählen und behaupten, dies ist eine friedliche, sich selbst versorgende, liebevolle Gemeinschaft und Bewegung. Es gibt kein Chaos, keine Verwirrung, was auch immer, und wir können natürlich auch immer und immer wieder bestätigen, dass die Polizei von Ottawa und die Parlamentspolizei auf der Seite der Trucker stehen. […] Wir werden alles Menschenmögliche tun, um jeden Aspekt dieses Kampfes für eine freie Menschheit mit euch zu teilen. Das ist weltweit bedeutend, das ist Geschichte, die gemacht wird. […] Den Truckern geht es gut, die Unterstützung ist großartig.”

Trucker: “Unglaublich, seht euch die Müllsäcke an, die hier draußen stehen, weil die Stadt die Mülltonnen mitgenommen hat, und dann all die Anschuldigungen, die falschen Behauptungen über die Müllabfuhr. Ja, das meiste wurde von den Truckern selbst aufgeräumt.”

Streamer: “Seht euch den riesigen Konvoi an, hier ist alles abgesperrt. […] Blockiert – das ist jede Straße und jeder Weg, der zum Parliament Hill führt.”

In einem Tweet von Max Blumenthal ist zu vernehmen: Es sind keine Rassisten, Fremdenhasser oder gar Terroristen, wie die Regierung behauptet: