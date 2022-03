dazu auch: Schon wieder 1914 Ob die europäische Welt am Rande des nächsten Untergangs steht oder ob dieser schon eingetreten ist, scheint noch streitig zu sein. Eigentlich hatten wir dafür ja gerade keine Zeit. Aber so schnell kann’s gehen! […] Nun hört der Defaitist in mir den Chor der Willigen rufen: Keine Relativierung bitte! Gegenfrage: Warum nicht? Nehmen Sie, liebe Leser, eine beliebige Auswahl der deutschen Kampfesreden aus den vergangenen vier Tagen, und setzen Sie für jedes »Putin« einmal »China« oder »Saudi-Arabien« oder »USA« ein, für jedesmal »Ukraine« wahlweise »Uiguren«, »Jemen« oder »Irak«. Ein Mensch, der einen Angriffskrieg beginnt, darf nicht mehr Mitglied der Völkergemeinschaft sein? Die Wertegemeinschaft der Welt kann es nicht ertragen, dass »Unschuldige« unter Unterdrückung, Gewalt und Eroberung leiden? Da lachen ja die Hühner, sagt die Weltgemeinschaft seit 80 Jahren. Im neuen Deutschland 2022 werden die ersten Vaterlandsverräter und pflichtvergessenen Defaitisten ausgespäht. Quelle: Gastbeitrag von Thomas Fischer in DER SPIEGEL

und: Der Schießpulvergeruch der Unausweichlichkeit Ukraine Hunderttausende demonstrieren für den Frieden, während Olaf Scholz eine neue Aufrüstungsspirale in Gang setzt. Gegen die 100 Milliarden Euro für neue Waffen und mehr Soldaten regt sich Widerstand – gut so Quelle: der Freitag

Anmerkung unseres Lesers S.M.: (Man vergleiche die Berichterstattung über Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen sowie das Verhalten der Polizei.) Seit 8 Jahren herrscht Krieg in der Ukraine. Wer die letzten 7 Ostermärsche “verpasst” hat, aber jetzt plötzlich mit Ukraine-Flagge (wo kommen die eigentlich plötzlich alle her?) zum Brandenburger Tor zieht, der demonstriert gegen Putin (siehe Überschrift) und für Biden, Scholz und die Rüstungsindustrie, aber nicht für Frieden und die Menschen in Europa. Als Ostermarschierer freue ich mich über Friedensdemonstranten, doch hier wird für meinen Geschmack zu oft für eine der Kriegsparteien Partei ergriffen, anstatt wirklich Frieden zu bewirken. Die Forderung muss lauten: ALL hands off the Ukraine, NOW.

dazu auch: Demo gegen Putin: „Wenn 500.000 Menschen den Atem anhalten“ Lange hat Berlin nicht mehr solch eine Demonstration Hunderttausender erlebt. Die Polizei schätzt die Teilnehmerzahl im unteren sechsstelligen Bereich. Angemeldet waren 20.000. Schilder sind zu sehen: „Stoppt Putin“, „Solidarität mit der Ukraine“, „Russians stand with Ukraine“ oder „Entwaffnet die Männer“ ist darauf zu lesen. Überall werden blau-gelbe Fahnen geschwenkt, die Flagge der Ukraine. Das russische Ehrenmal ist mit Gittern abgesperrt, an dem sich die Menschen dichtgedrängt vorbeischieben. Die allermeisten tragen einen Mund-Nasen-Schutz, nicht wenige in den ukrainischen Farben. Quelle: Berliner Zeitung

dazu: Krieg von ungewohnter Seite: Friedensbewegung sucht Weg aus der Schockstarre Für politisch aktive Menschen, die schon gegen den Irak-Krieg und seither immer wieder auf die Straße gegangen sind, um gegen Krieg und Militarismus zu protestieren, ist es eine ungewohnte Situation: Die Informationen westlicher Geheimdienste, denen sie aufgrund von Erfahrungswerten mindestens skeptisch gegenüberstanden, haben dieses Mal in wichtigen Punkten gestimmt – jedenfalls wenige Tage nach dem zuerst genannten Datum hat das russische Militär tatsächlich auf breiter Front die Ukraine angegriffen. […] In der Frage des Umgangs mit dem großen Teil der Menschen, die bisher nie bei Friedensaktivitäten anzutreffen waren, jetzt als die neue Friedensbewegung auftreten und dabei kein kritisches Wort über die Politik der Nato und deren Kriege der letzten Jahrzehnte äußern, entzweite die Konferenzteilnehmer. […] Die dreistündige Aktionskonferenz hat gezeigt, dass es großen Diskussionsbedarf unter Aktivisten der klassischen Friedensbewegung gibt. Eine größere Konferenz, um unterschiedliche Positionen zu klären, wurde für die nächsten Monate vorgeschlagen, aber nicht konkretisiert. Ebenso wurden Aktionstage “gegen jeden Krieg” ins Gespräch gebracht – auch auf die nahenden Ostermärsche wurde verwiesen. Quelle: Telepolis

Anmerkung unseres Lesers MM: Eine interessante Frage, die Thomas Röper hier aufwirft, auch wenn er in ein paar Punkten irrt. So gab es im Vorfeld des Irakkriegs 2003 durchaus Antikriegsproteste mit hunderttausenden Teilnehmern. Auffallend ist allerdings, dass westliche Regierungen ihre Kriegseinsätze seither ohne nennenswerten gesellschaftlichen Widerstand durchbringen konnten. Wie Röper bewertete auch der italienische Philosoph Domenico Losurdo die Rolle des “multimedialen Feuerwerks” als hierfür (mit-)entscheidend. Es sorge gezielt dafür die „richtigen“ Sichtweisen auf Konflikte durchzubringen wie er in seinem Buch “Wenn die Linke fehlt…” (Papyrossa Verlag 2017) analysierte.

Anmerkung Lutz Hausstein: In einer so hochbrisanten weltpolitischen Situation wie aktuell eine solche Aussage öffentlich zu tätigen, zeugt von einer völligen Unverantwortlichkeit von der Leyens. Entweder besitzt sie nicht das geringste diplomatische Geschick – dann sollte sie sich schleunigst aus der Politik zurückziehen – oder sie möchte mit ihrer Handlung noch mehr Öl in das ohnehin schon hoch lodernde Feuer gießen. Falls später einmal jemand fragen sollte, wie es zu bestimmten verheerenden weltpolitischen Entwicklungen kommen konnte: Dies hier ist das beste Beispiel dafür.

dazu: Legendenbildung vor Geldregen: Arme, klamme Bundeswehr?

Zeitenwende im Rüstungshaushalt: Das Militär war nie so unterfinanziert, wie es sich in den letzten Jahren darstellte

Von einer “Zeitenwende” sprach Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Regierungserklärung zum Ukraine-Krieg am 27. Februar 2022. Und in der Tat übersteigt das, was er darin angekündigt hat, alles, was bis kürzlich auch nur ansatzweise für möglich gehalten worden wäre. Der russische Angriff auf die Ukraine ebnet so auch den Weg für eine beispiellose Militarisierung Deutschlands, die eine Reihe von Bereichen betrifft, besonders aber die Rüstungsausgaben.

Chronisch unterfinanziert?

Dem angesichts der aktuellen Eskalation häufig und bewusst erweckten Eindruck, die Bundeswehr sei in den letzten Jahren und Jahrzehnten systematisch kaputtgespart worden, muss entschieden widersprochen werden. Seit der Eskalation um das Assoziationsabkommen der EU mit der Ukraine stieg das Budget der Bundeswehr von 32,5 Milliarden Euro im Jahr 2014 auf 46,9 Milliarden im Jahr 2021 steil an – und das sind nur die offiziellen Zahlen, hinter denen sich noch einmal etliche Milliarden versteckte Militärausgaben verbergen (siehe IMI-Standpunkt 2019/058).

Wenn die Truppe nun etwa in Person von Heeresinspekteur Alfons Mais argumentiert, sie stehe “blank” da, so ist das nicht auf eine mangelnde Finanzierung, sondern auf chronisch verschwenderische Strukturen zurückzuführen.

Quelle: Telepolis

dazu auch: Scholz entfacht Kursfeuerwerk bei Rüstungsaktien

Solche Kurssprünge gibt es selten bei den Aktien großer Industriekonzerne: Infolge der Ankündigung von Bundeskanzler Scholz, 100 Milliarden Euro zusätzlich für die Rüstung auszugeben, verdoppelt sich der Kurs mancher Waffenlieferanten zeitweise. Nicht nur aus Deutschland winken Milliardenaufträge.

An den Börsen weltweit gehen die Kurse angesichts des russischen Überfalls auf die Ukraine, aber auch infolge der scharfen Sanktionen des Westens nach unten. Eine Branche sticht allerdings mit geradezu fabelhaften Kurssprüngen heraus: die Rüstungsindustrie. Im Frühhandel stieg der Kurs des deutschen Rüstungselektronik-Konzerns Hensoldt um sagenhafte 100 Prozent. Panzerbauer Rheinmetall verzeichnete ein Plus von 50 Prozent. Später kamen die Kurse deutlich zurück. Hensoldt lag am frühen Nachmittag aber immer noch 60 Prozent, Rheinmetall 24 Prozent im Plus. Auch die Thyssenkrupp-Aktien legten knapp 9 Prozent zu.

Quelle: n-tv

und: Die Bundesregierung muss die Reformen in den sozialen Sicherungssystemen endlich angehen

Die Bundesregierung will mehr für Verteidigung ausgeben. Das verengt den Spielraum für Milliardenzuschüsse des Bundes in der sozialen Sicherung.

Quelle: Handelsblatt

Anmerkung unseres Lesers J.A.: Man sieht zum x-ten Mal, wie falsch und gefährlich die Finanzierung der Sozialversicherungen aus Steuermitteln statt Sozialversicherungsbeiträgen ist. Sofort nach der Umpriorisierung der Staatsausgaben hin zur Aufrüstung werden die Leistungen der Sozialversicherungen (hier der Krankenversicherung) zur Disposition gestellt. Richtig ist natürlich, die Sozialversicherungen wie gehabt aus Beiträgen zu bezahlen; weil dann die Arbeitnehmer offensichtliche Ansprüche erwerben, und vor allem, weil die Unternehmen (fast) zur Hälfte an den Sozialversicherungsbeiträgen beteiligt sind, aber nicht einmal zu 15% am Gesamtsteueraufkommen. Diese extreme Begünstigung der Kapitalseite gegenüber den Arbeitnehmern ist durch nichts gerechtfertigt.