Hinweise des Tages II

dazu auch: Die Thukydides-Falle Eine 500-jährige Ära geht mit der schwindenden Hegemonie des Westens zu Ende. Das verschärft Rivalitäten und Konflikte. Schon historisch hat das meist zum Krieg geführt. Was lehrt uns das im aktuellen Ukraine-Konflikt? Einer der vielen verhängnisvollen Effekte von Krieg ist die Emotionalisierung des politischen Klimas und der Diskurse in den betroffenen Gesellschaften. Das ist ein uraltes Phänomen. Krieg teilt die Welt in Feind und Freund und mobilisiert massenhaft affektive Reaktionen. Empörung, Wut, Hass, Vernichtungsphantasien etc. erfassen die kollektive Psyche. Ressentiments und Feindbilder werden von der Kette gelassen und wachsen ins Monströse. Das reicht bis in Teile der politischen Führungsmilieus hinein, etwa wenn Annalena Baerbock Russland ruinieren möchte, oder US-Senatoren Russland „wirtschaftlich niederringen wollen.“ (FAZ, 28.2.2022; S. 7). Sicher lassen sich in Russland entsprechende Counterparts finden. Quelle: Makroskop

dazu: Die USA und die NATO wurden nie dafür sanktioniert, dass sie Kriege begannen. Warum? Der Westen hat eine extreme Haltung gegenüber Russland eingenommen, wegen der russischen Invasion in der Ukraine. Diese Reaktion entlarvt ein hohes Maß an Heuchelei, wenn man bedenkt, dass die von den USA und der NATO geführten Kriege im Ausland nie die strafende Reaktion erhalten haben, die sie verdient hätten. Quelle: RT DE

Anmerkung Christian Reimann: Das Spitzenpersonal und viele aus der Funktionsträgerschaft der SPD haben nach zwei Jahren merk-würdiger Coronazeit offensichtlich vergessen, was “Sozialdemokratie” bedeutet und jeden politischen Kompass verloren. Anstatt sich des Prinzips “Wandel durch Annäherung” zu besinnen und froh über ein für Russlands Präsident Putin vermutlich vertrauenswürdig erscheinendes Mitglied zu verfügen, werden ultimative Forderungen und Anträge auf Parteiausschluss an bzw. gegen den Altkanzler gestellt. Kontakte zu Russland und vor allem seinen Präsidenten werden nicht gesucht, sondern gekappt. In der “SZ” wird das u.a. so bewertet als könne Bundeskanzler Scholz “dank seines Stoizismus Souveränität in Zeiten der Krisen ausstrahlen”. Dabei wirkt er lediglich wie bereits zu seiner Zeit als Generalsekretär der Partei: Mit sprechblasenartigen Redebeiträgen fing er sich den Beinamen „Scholzomat“ ein.

Innerparteilich wird Herr Schröder nun also insbesondere von jenen bedrängt, die er selber zuvor noch gefördert hatte. Seine Politik der Agenda 2010 und der sog. Hartz-Gesetzgebung (Niedriglohnsektor) soll dagegen verschont bleiben, obwohl sie den größten Sozialabbau in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland darstellt. Eine Partei, deren Parteitag u.a. von Pfizer und Microsoft gesponsert wird und die Waffenlieferungen in ein Kriegsgebiet befürwortet, hat die Worte “sozial” und “demokratisch” pervertiert.