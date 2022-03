dazu: Kriegerträume werden wahr

Bundesregierung will atomwaffenfähige US-Militärjets kaufen. Luftwaffeninspekteur gerät ins Schwärmen. SIPRI-Bericht kein Grund zur Entwarnung […]

Die Maschinen des US-Herstellers Lockheed Martin, von denen zunächst bis zu 35 gekauft werden sollen, sind als Nachfolge der »Tornado«-Flugzeuge vorgesehen. Auch bürgerliche Medien berichteten am Montag unverhohlen, um was es dabei geht: dem NATO-Konzept der sogenannten nuklearen Teilhabe neues Leben einzuhauchen, also das deutsche Militär auch künftig dazu zu befähigen, US-Atombomben zu transportieren und im Zweifel auch einzusetzen. […]

Am Montag verkündete Bundesverteidigungsministerin Christine ­Lambrecht (SPD), mit der jüngsten Kaufentscheidung »kommen wir mit der Ausrüstung der Bundeswehr einen guten Schritt voran«. […]

Ein am Montag veröffentlichter Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI, laut dem die Rüstungsexporte weltweit in den vergangenen fünf Jahren nach vorherigen Steigerungen leicht zurückgegangen seien, sorgte weder bei Linke-Politikerin Dagdelen noch bei IMI-Experte Wagner für Jubel.

Quelle: junge Welt

dazu auch: Tornado-Nachfolge: Maximallösung

Die sich schon seit einiger Zeit abzeichnende und von Kanzler Olaf Scholz in seiner Regierungserklärung am 27. Februar ebenfalls präferierte „Lösung“ für die Nachfolge der Tornado-Kampfflugzeuge konkretisiert sich weiter. Spiegel Online zufolge scheint eine Entscheidung für die teuerste Maximallösung gefallen zu sein: F-35 für die Rolle bei der Nuklearen Teilhabe und Eurofighter für die Elektronische Kampfführung: „Vorgesehen ist nach dpa-Informationen, bis zu 35 der [F-35-]Tarnkappenjets zu kaufen. Der bislang genutzte und nur mit immer größerem Aufwand einsatzfähig zu haltende »Tornado« wird in der Bundeswehr bisher auch für den elektronischen Luftkampf eingesetzt – das Stören, Niederhalten und Bekämpfen gegnerischer Luftabwehrstellungen. Für diese Aufgabe sollen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur weitere Eurofighter gekauft werden – nach dem Stand des Vorhabens 15 Stück.“

Quelle: Informationsstelle Militarisierung e.V.

Anmerkung Christian Reimann: Erneut setzt sich insbesondere Bundeskanzler Scholz für US-amerikanische Interessen ein. Wie bei der merk-würdigen Coronazeit sollen offensichtlich auch beim Umgang mit Russland vor allem Konzerne aus den USA profitieren. Auch das Klimathema soll vor allem US-Konzernen dienen: Frau von der Leyen und Herr Gates haben bereits in einem Video die Partnerschaft zwischen Breakthrough Energy und dem Green Deal der EU Anfang Juni 2021 verkündet (Stichwort „Public Private Partnership“). Grundsätzlich stellt sich also die Frage, ob die Ampelkoalition dieser Klientel zu noch mehr Vermögen verhelfen möchte