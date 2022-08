dazu auch: Klatsche für die Ampel: EU verweigert Mehrwertsteuer-Ausnahme für Gasumlage Für Verbraucher in Deutschland wird es keine Ausnahme bei der Mehrwertsteuer auf die neue Gasumlage geben. Am Dienstag bestätigte die EU-Kommission, dass eine Streichung der Steuer, anders als von der Ampel-Koalition erhofft, nicht möglich ist. Nach eigenen Angaben will Brüssel zusammen mit Berlin an einer Lösung arbeiten. Wie diese aussehen soll, ist noch vollkommen unklar. Bundesfinanzminister Christian Lindner hatte auf EU-Ebene um eine Ausnahme gebeten. Ein Sprecher der EU-Kommission stellte aber klar: “Es gibt an sich keine Möglichkeit, diese Art von Umlage auszunehmen.” Quelle: RT DE

dazu: Nur vier Profiteure der Gasumlage sind bekannt Millionen Verbraucher werden durch die Gasumlage von Bundesregierung und Industrie in Haftung genommen. Die durch die Umlage erzielten Einnahmen sollen Energieunternehmen stützen, die bislang russisches Gas importierten und nun teuren Ersatz besorgen müssen – so viel ist bekannt. Welche Konzerne allerdings genau profitieren, ist noch ein Geheimnis. Transparenz bei einer der größten Sondersammelaktionen des Staates in einer für Bürger ohnehin schon angespannten Lage? Bislang Fehlanzeige. Wer beim Wirtschaftsministerium nach einer vollständigen Liste fragt, welche Unternehmen die Gelder erhalten sollen, beißt auf Granit: “Rein rechtlich gesehen können wir Unternehmensnamen im Zusammenhang mit ihren vertraglichen Verpflichtungen nicht nennen, da es sich hier um Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse in Bezug auf ihr operatives Geschäft handelt”, teilt das Haus von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) mit. Quelle: t-online

dazu auch: RWE & Co enteignen – Energieproduktion Vergesellschaften! Unsere Kampagne hat die Enteignung und Vergesellschaftung des Energiesektors zum Ziel. Also eine De-Privatisierung und Demokratisierung – so können wir Energieproduktion gesellschaftlich verwalten und damit sozial gerecht und ökologisch gestalten. Aktuell liegt die Stromproduktion weitestgehend in den Händen von Konzernen wie RWE. Diese privatwirtschaftlichen Energieproduzenten handeln ausschließlich aus eigenen wirtschaftlichen Interessen. Der produzierte Strom wird als Ware verkauft, um damit auf Kosten der Verbraucher*innen Profit zu machen. Stromkonzerne achten dabei nur so weit auf unsere Umwelt und die Bedürfnisse der Verbraucher*innen, solange sich dies wirtschaftlich rentiert. Unser Strom wird durch Ausbeutung von Natur und Menschen produziert und vermarktet. […] Wir wollen einen Schritt weiter gehen und an den Eigentumsverhältnissen rütteln! Darum nehmen wir die Stromproduktion selbst in die Hand. Wir wollen RWE als den größten Energiekonzern NRWs enteignen. Gleichzeitig steht der Konzern RWE beispielhaft dafür, was gerade in der gesamten Energiepolitik schiefläuft. Denn nur RWE zu enteignen reicht nicht. Es ist nötig, den ganzen Sektor zu vergesellschaften, um die Marktlogik wirklich anzugreifen und aufzubrechen. Wir wollen selbst bestimmen, wo Strom herkommt und wie er verteilt wird. Die Produktion muss sozial, ökologisch und demokratisch organisiert sein. Das bedeutet konkret, fossile Energieträger im Boden zu lassen, Produktionsmittel zu vergesellschaften und die Arbeits- und Entscheidungsprozesse zugänglicher zu gestalten. Quelle: RWE & Co enteignen

Anmerkung J.K: Wer muss verzichten? Die deutsche Oligarchie, die Klattens, Quandts, Porsches, Piechs, Schaefflers, …. Die Intendanten der öffentlich-rechtlichen Sender mit ihren sechsstelligen Jahresgehältern, die Damen und Herren Volksvertreter mit einer „Entschädigung“ von monatlich 10.323,29 Euro plus Kostenpauschale von 4.583,39 Euro, der Wirtschaftsminister Habeck mit 16 440 Euro pro Monat und einer jährlichen steuerfreien Pauschale von 3681 Euro. Was so viel ist, dass Habeck nach eigenen Worten gar weiß wie er das Geld ausgeben soll. Nun, dieser Personenkreis und viele andere mehr, wie etwa die Manager des Energieunternehmens Uniper, dass sich auf Kosten der Allgemeinheit retten lässt, werden sicher nicht „lernen müssen zu verzichten“. Die „Vergütung“ des Vorstandsvorsitzenden von Uniper beträgt im Übrigen, laut Geschäftsbericht in Summe 3,1 Millionen Euro, die eines Vorstandsmitglieds 1,75 Millionen Euro. Wie lange lassen sich die Bürger dieses Landes derartige zynische Aussagen noch gefallen? Und wie lange lassen sich die Bürger eine Bundesregierung gefallen der es gelungen ist das Land ist innerhalb von neun Monaten an den Rand des völligen Ruins zu bringen?

dazu: Luftwaffen-Manöver im Indopazifik: Über China und Taiwan wird nicht geredet Die Übung „Rapid Pacific“ ist das ehrgeizigste Projekt in der Geschichte der Luftwaffe. Der Ukraine-Krieg und die Taiwan-Krise macht sie brisant. Ungewöhnliches Manöver, ungewöhnliche Vorstellung. In ein australisches Restaurant im Sony Center am Potsdamer Platz hat die Luftwaffe am Freitag eingeladen, um ihr bisher ambitioniertestes Projekt vorzustellen: Die Übung „Rapid Pacific 2022“, die vor allem in Australien stattfindet. An der Seite des Inspekteurs der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz, saß der australische Botschafter Philip Green, der die Entsendung der Luftwaffe in den Indopazifik als wichtiges Signal begrüßte. Am Montag starten sechs Eurofighter vom Stützpunkt in Neuburg, um binnen 24 Stunden Singapur zu erreichen. Sie werden daher von drei Tankflugzeugen A330 flankiert. Außerdem sind vier Transportflugzeuge des Typs A400M im Einsatz. Von Singapur geht es weiter nach Australien, wo im August und September gemeinsame Übungen mit australischen Streitkräften und weiteren Partnern aus der Region geplant sind. „Was hier passiert, hat Auswirkungen auf die ganze Welt“, sagte Green am Freitag. 17 Partnerländer seien an der dreiwöchigen Operation Pitch Black in Australien beteiligt. Eine Nation, die in unmittelbarer Nähe zu den Manövern liegt, sprach er dabei allerdings nicht an: China. „Rapid Pacific“ wird in Deutschland schon seit zwei Jahren vorbereitet, da waren weder der Ukraine-Krieg noch die derzeitige Krise zwischen Taiwan und China vorherzusehen. Könnten die Chinesen auf die Militärpräsenz nicht empfindlich reagieren? Sowohl Green als auch Gerhartz wichen dieser Frage tunlichst aus. Das alles habe mit China überhaupt nichts zu tun, sagten beide übereinstimmend. „Wir haben unsere Differenzen, aber jeder von uns hat Interesse an stabilen Beziehungen“, sagte Green. Beim vorliegenden Manöver habe man vor allem das Interesse, das Bündnis mit Deutschland zu festigen. Auch Gerhartz sieht kein Problem, dass sich China provoziert fühlen könnte. Man bewege sich auf internationalen zivilen Luftstraßen, erklärte er. „Wir fliegen zu unseren Partnern und senden keinerlei bedrohliche Signale an China.“ Quelle: Berliner Zeitung

dazu: China schwört, entschlossen gegen Provokationen vorzugehen, da der Besuch der litauischen Delegation in Taiwan Chinas Souveränität verletzt

(Eigene Übersetzung)

Nach dem provokativen Besuch der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taiwan hat Litauen am Sonntag eine 11-köpfige Delegation unter der Leitung der stellvertretenden Verkehrs- und Kommunikationsministerin Agne Vaiciukevičiūtė zu einem fünftägigen Besuch auf die Insel Taiwan entsandt. Der Besuch erfolgte inmitten der scharfen Kritik der internationalen Gemeinschaft an Pelosis unverantwortlichem Schritt und Chinas beispiellosen groß angelegten Militärübungen in der Straße von Taiwan.

Auf der Pressekonferenz am Donnerstag sagte Wang, China verurteile die antichinesischen Kräfte Litauens aufs Schärfste dafür, dass sie vorsätzlich die Souveränität Chinas verletzen und sich in grober Weise in die inneren Angelegenheiten Chinas einmischen. […]

Was die Art und Weise betrifft, wie sich China gegen die Provokationen Litauens wehren wird, so wird dies nach Ansicht von Experten eher im Bereich des Handels und der Wirtschaft geschehen, da die diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Seiten bereits herabgestuft wurden. […]

Die Delegation ist der dritte in einer Reihe von Besuchen stellvertretender Minister des baltischen Staates in Taiwan, nach dem Besuch der litauischen Vizeministerin für Wirtschaft und Innovation Jovita Neliupšienė am 12. Juni und dem Vizeminister für Landwirtschaft Egidijus Giedraitis am 22. Juni.

Quelle: Global Times

dazu auch: Taiwanesische Beamte bedrängen Pelosi, nachdem bedeutende Aktienanteile ihres Sohnes an chinesischer Technologie aufgedeckt wurden

(Eigene Übersetzung)

Der Sohn von Nancy Pelosi, der Sprecherin des Repräsentantenhauses, ist der zweitgrößte Investor an einem ein chinesischen Technologieunternehmen, dessen Geschäftsführer laut DailyMail.com im Rahmen eines Betrugsermittlungsverfahrens verhaftet wurde, was wiederum Fragen über seinen heimlichen Besuch in Taiwan zusammen mit seiner Mutter aufwirft.

Der 53-jährige Paul Pelosi Jr. hat seine Teilnahme nicht öffentlich bekannt gegeben, bevor er seine Mutter auf der mit Steuergeldern bezahlten Reise nach Taiwan begleitete.

Pelosi ist nicht nur ein Großinvestor bei Borqs, einem Unternehmen im chinesischen Internet-of-Things- und 5G-Sektor, sondern arbeitete auch als Berater für das Unternehmen und wurde für seine Dienste mit 700.000 Aktien des Unternehmens belohnt. […]

Als bekannt wurde, dass Pelosi Jr. mit der Delegation seiner Mutter angereist war, wollten mehrere taiwanesische Politiker, darunter der ehemalige Vorsitzende der Finanzaufsichtskommission der Insel, Tseng Ming-chung, wissen, ob die regierende Demokratische Fortschrittspartei Geschäftsbeziehungen zur Familie Pelosi unterhalte und ob der Besuch der Kongressabgeordneten mit geschäftlichen Interessen verbunden war.

Die jüngere Pelosi war nicht als Mitglied der Delegation aufgeführt und hatte weder einen Regierungsposten noch einen anderen erklärten Auftrag zu erfüllen.

Es ist unklar, welche Rolle Pelosi Jr. in dem Unternehmen spielte.

Darüber hinaus wurde Pelosi Jr. in den Jahren 2020 und 2021 in die Aufsichtsräte von zwei Lithiumbergbauunternehmen berufen.

Quelle: Zero Hedge