Videohinweise am Mittwoch

Grenzland – Folge 2: Patrik Baab und Sergey Filbert diskutieren in Moskau über imperiale Macht

21.09.2022 Sergey Filbert und Patrik Baab machen in Moskau Station. Dort treffen sie junge Moskauer und fragen, wie sie den Krieg in der Ukraine sehen: Ist Russland heute wieder eine imperialistische Macht? Oder ist Moskau zu diesem Krieg gezwungen worden, beispielsweise durch die Osterweiterung der Nato? Sie lernen: In der russischen Metropole kann man offen über diese Fragen diskutieren – viel offener als in den westlichen Medien, die das Diskursfeld auf die Regierungslinie verengen. Westlicher Propaganda stehen gemeinsame Diskussionen mit jungen Menschen in Moskau entgegen.

Quelle: Druschba FM, 23.09.2022



Grenzland – Folge 3: Patrik Baab und Sergey Filbert erleben in Rostow die Wirkung der Sanktionen

22.09.2022 Patrik Baab und Sergey Filbert nach 25 Stunden Zugfahrt in Rostow am Don. Dort sehen sie, dass die Sanktionen des Westens am Leben der Menschen vorbeigehen. Auf dem Markt gibt es frisches Obst und Gemüse. In den Elektroläden sind weiter Waschmaschinen, Flachbildschirme und Staubsauger erhältlich. Autos werden nun über China und Kasachstan eingeführt. Die längeren Wege treiben die Preise hoch. Aber der Westen hat sich verschätzt: Die Sanktionen schaden nicht Russland, sondern den Menschen in Deutschland. Sie zahlen den Preis für eine verfehlte Politik.

Der Kanal „Drushba FM“ wurde erstellt, um freundschaftliche internationale Beziehungen zwischen Ost und West zu fördern. Unsere Informations- und Aufklärungsarbeit soll dazu beitragen, das Interesse der breiten Bevölkerung an diesem wichtigen Thema zu erhöhen. Ziel ist es, Bürger aus verschiedenen Ländern zusammenzubringen und unterschiedliche Sichtweisen auf dieselben Dinge zu zeigen, die in unserer Welt passieren. Wir bitten die Community darum, sich beim gegenseitigen Austausch in den Kommentaren mit Respekt zu begegnen – nur so können wir die Friedensbewegung voranbringen.

Quelle: Druschba FM, 24.09.2022



Patrik Baab [Auszug transkribiert, CG]: “Offensichtlich verfehlen im russischen Alltag diese Sanktionen ihr Ziel. Und wenn Sanktionen ihr Ziel verfehlen, aber wieder besseres Wissen fortgesetzt, ja sogar noch verschärft werden, dann geht es möglicherweise um etwas ganz anderes. Es geht offensichtlich gar nicht um Russland oder nicht in erster Linie um Russland. Es geht um die Menschen in Deutschland. Und wenn die Menschen in Deutschland gebannt auf den angeblichen Bösewicht dem Kreml schauen, dann wird Ihnen hinterrücks offensichtlich das Fell über die Ohren gezogen, durch steigende Energiepreise. Es geht also nicht darum, Russland mit Sanktionen in die Knie zu zwingen. Es geht vielmehr darum, eine Energiewende durchzusetzen, eine neue Energiepolitik, auf Kosten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und auf Kosten der deutschen Wirtschaft. Diese Politik geht – da hat Sahra Wagenknecht völlig Recht, für die Menschen in Deutschland, in die Irre. Begleiten Sie uns auf unserer Reise in den Donbass durch Russland. Wir zeigen Ihnen, was wir erleben und wir werden natürlich auch darüber schreiben in meinem Buch ‘Grenzland’.”

Hierzu auch von hintergrund.de “Weitreichende Konsequenzen für deutsche Beobachter in Ostukraine”

Auszüge: Der Journalist und Hochschuldozent Patrik Baab, der nach eigenen Angaben privat vor Ort ist und für ein Buch recherchiert, darf künftig nicht mehr an der Berliner Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft (HMKW) lehren. […] Auch die Christian Albrechts Universität Kiel (CAU) entzieht Baab einen Lehrauftrag. […] Die HMKW wirft Patrik Baab vor, allein durch seine Anwesenheit bei den Referenden „zur Legitimation der in unseren Augen völkerrechtswidrigen und inhumanen Scheinreferenden“ beizutragen. […] Auch im NDR, für den Baab vor seinem Vorruhestand gearbeitet hat, wird diese Position vertreten. Ein Redakteur des Senders schrieb auf Anfrage eines Journalisten von RT DE, dass es wahrscheinlich die Möglichkeit gebe, einen Reporter in die von Russland besetzten Gebiete in der Ukraine zu schicken. „Aber dadurch würden wir die Rechtmäßigkeit der Referenden anerkennen. Baab selbst sagte gegenüber hintergrund.de, dass es gerade die Aufgabe von Journalisten sei, die Dinge in Augenschein zu nehmen. Und er kritisiert die Berichterstattung, die nur auf eine Pressekonferenz schaue, auf der er aufgetreten ist. Als hintergrund.de kurz mit ihm sprechen konnte, stand er noch unter einem anderen Eindruck: „Wir kommen aus Mariupol. Die Stadt ist zu 90 Prozent zerstört. Das sei ein einziges Kriegsverbrechen. Offenbar interessiert diese Menschen dort niemand. Bei der Pressekonferenz, die auch der Autor t-online-Berichts erwähnt, sprach Baab gemeinsam mit anderen über seine Beobachtungen bei der Abstimmung. Dem Ausschnitt zufolge, der auf RT DE zu sehen ist, berichtete Baab von einem einhelligen Meinungsbild der Bevölkerung sowie von einer hohen Wahlbeteiligung. Er kritisierte allerdings auch einige Wahllokale unter freiem Himmel. Dort sei die Geheimhaltung nicht gewährleistet gewesen. „Die Wahl fand offen statt.“ Es sei ihm wichtig gewesen, diese Kritik zu äußern.“

Hierzu auch auf RT DE “Scheinberichte über “Scheinreferenden” – deutscher Energiemanager soll Job verlieren”