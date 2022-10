dazu auch: Das Ende des nuklearen Tabus Putins Atom-Drohungen sind ernst zu nehmen. Der Westen muss die Ukraine unterstützen – und trotzdem für Verhandlungen mit Moskau offen sein. Seit der militärischen Aggression Russlands gegen die Ukraine hat Präsident Putin mehrmals mit dem Einsatz von Massenvernichtungswaffen gedroht. Er werde russisches Territorium, einschließlich der am 5. Oktober völkerrechtswidrig einverleibten ukrainischen Gebiete, „mit allen Mitteln“ verteidigen. Das sei „kein Bluff“ fügte er hinzu. Ich rate dazu, diese Drohungen sehr ernst zu nehmen und sich nicht auf die Beschwichtigungen angeblicher Expertinnen und Experten zu verlassen, die die Verhaltensweisen Putins in bester „Putin-Versteher“-Manier glauben vorhersagen zu können. Quelle: Rolf Mützenich im IPG Journal

Anmerkung Christian Reimann: Ob Russland auf diese Weise dazu gebracht werden könnte, den Militäreinsatz in der Ukraine zu beenden, ist zu bezweifeln. Auch dürfte die Isolierung Russlands so nicht gelingen. Vielmehr rücken EU sowie die USA und ihre Verbündeten weiter zusammen – zum Vorteil der US-Vermögenden. Zu befürchten ist, dass solche Maßnahmen in Zukunft auch gegen China eingesetzt werden könnten.

Anmerkung Christian Reimann: Der derzeitige Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz möchte die Schuld an den wirtschaftlichen Niedergang Deutschlands Russland in die Schuhe schieben. Er doktert offensichtlich lieber an den Symptomen seiner eigenen fehlerhaften Politik, anstatt Ursachen der Gaspreisexplosion zu bekämpfen und seine Politik zu ändern. Putin bietet Europa weiter Gaslieferungen an und “Man muss nur den Hahn aufdrehen”. Die Argumentation von Herrn Habeck “hinkt” bzw. ähnelt einem Kindermärchen, denn wer einen (angeblichen) Stopp der Gaslieferungen aus Russland beklagt, kann nicht einerseits hierzulande von der breiten Bevölkerung und Industrie einen “sparsamen Umgang” mit Gas anmahnen oder einfordern und zugleich Gasangebote von Russlands Präsident Putin glaubwürdig ablehnen.

dazu: Konjunkturprognose der Bundesregierung: Habeck stimmt auf »ernste Zeiten« ein

Wirtschaftsminister Robert Habeck stellt die Konjunkturprognose der Regierung vor. Er warnt: Die Energiekrise wachse sich immer mehr zu einer Wirtschafts- und Sozialkrise aus.

Die Bundesregierung hat wegen der Energiepreiskrise ihre Konjunkturprognose deutlich gesenkt. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sprach am Mittwoch in Berlin bei der Vorstellung der Herbstprojektion von »ernsten Zeiten«.

Laut der Prognose, über deren Inhalt bereits am Mittwochmorgen berichtet worden war, erwartet die Regierung in diesem Jahr nur noch ein kleines Wirtschaftswachstum von 1,4 Prozent, im kommenden Jahr dürfte die Wirtschaft um 0,4 Prozent schrumpfen. Für 2024 wird mit einem Wachstum von 2,3 Prozent gerechnet.

Quelle: SPIEGEL

Anmerkung unseres Lesers J.A.: Das könnte man eine self-fulfilling prophecy nennen – Habeck ist für diese Energiekrise und die daraus resultierende Wirtschafts- und Sozialkrise schließlich maßgeblich mitverantwortlich. Der weiß, wovon er redet. Für mich unglaublich ist nur immer wieder, wie nonchalant Habeck weiterhin den russischen Angriffskrieg faktenwidrig (!) als Auslöser für die Energiekrise benennt und wie unverblümt die Presse die offensichtliche Lüge druckt. Typischerweise führen Kriege immer zu höheren Energiekosten, hauptsächlich durch Spekulation an den Energiemärkten, aber der weitaus größere Teil des Problems ist selbst verursacht. Auslöser der Energiekrise sind eindeutig und ausschließlich die Sanktionen der EU und Deutschlands, die möglichst wenig Gas und ab Ende dieses Jahres kein Öl mehr von Russland kaufen wollen; diese Sanktionen hat die EU nicht beschlossen, weil Putin ihr die Waffe auf die Brust gesetzt hätte, sondern aus eigenem freien Willen. Und man war und ist doch stolz darauf, so seine moralische Überlegenheit zeigen zu können; umso unbegreiflicher, dass fast verschämt Putin als Schuldiger benannt wird, der die Gaslieferungen gestoppt hätte. Wozu boykottiert man denn Gaslieferungen, wenn der Boykottierte angeblich sowieso nicht liefern will??? Und selbst der Krieg als Auslöser ist nicht mal ein kleines Körnchen Wahrheit, wenn man bedenkt, dass Nord Stream 2 von der Bundesregierung ganz offiziell zwei Tage *vor* dem Beginn des Ukrainekriegs für nicht genehmigungsfähig erklärt wurde. Umgekehrt bietet Putin seit Monaten und auch heute noch russisches Gas über Nord Stream 2 an. Wer also trägt die Schuld an der Energiekrise: Putin, der gerne liefern möchte, oder Deutschland und die EU, die nicht beliefert werden möchten?