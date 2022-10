Videohinweise am Mittwoch

Bundeswehrgeneral a.D. Harald Kujat [Auszüge transkribiert, CG]: “Ich sehe das schon als einen direkten Vergeltungsschlag. Das können Sie auch daran erkennen, welche Ziele versucht wurden zu treffen. Es ist ein direkter Vergeltungsschlag, aufgrund dieses Attentats auf die Brücke von Kertsch. […] Russland versucht damit sozusagen das Gleiche zu tun, was sie der Ukraine unterstellen, nämlich die Unterbrechung sozusagen der Lebensader für die Versorgung der Krim. Darauf reagieren sie vergeltend, indem sie auch die Einrichtungen versuchen zu zerstören, die für die Versorgung der Bevölkerung in der Ukraine wichtig sind, also Strom, Gas, Wasser und ähnliches. […] Das ist auch eines der Probleme, mit denen wir im Augenblick konfrontiert sind, dass wir hier nämlich eine wechselseitige Eskalation sehen. Die Eskalation schaukelt sich auf, wie eine endlose Schraube, die immer höher steigt, bis sie dann sozusagen das Äußerste erreicht. […] Der Irrsinn kennt keine Grenzen, und ich muss wirklich sagen, ich finde es erstaunlich, dass die westlichen Regierungen [nicht] versuchen, diese Eskalationsschraube zu unterbrechen […]. Es gibt nur einen Ausweg an der Eskalation. Das heißt eben nicht auf Gewalt zu setzen, indem man ständig immer leistungsfähigere, immer vernichtendere Waffensysteme liefert und so das Risiko, dass die eine oder die andere Seite zum Äußersten greift erhöht. Sondern dass man versucht, einen Ausweg aus diesem Krieg zu finden. Das kann nur ein Ausweg sein, der durch die Politik, durch Diplomatie gefunden wird. Wir wissen ja, dass es bereits eine Vereinbarung zwischen Russland und der Ukraine gegeben hat, Anfang April. Sogar eine Vereinbarung, die große Vorteile für die Ukraine hatte. Sie bestand ja darin, dass die russischen Streitkräfte sich völlig zurückziehen würden aus dem Gebieten, die sie seit dem Beginn des Krieges im Februar erobert haben. Und im Gegenzug dafür würde die Ukraine auf die Mitgliedschaft in der NATO verzichten. Das ist ja eigentlich das primäre Ziel Russlands dabei. Und das Ganze würde so weit es die Sicherheit der Ukraine betrifft, durch Garantien internationaler Mächte abgesichert werden. Diese Vereinbarung ist – und dafür gibt es entsprechende Berichte – auf Intervention des Westens eben nicht zustande gekommen. Nun gibt es eine neue Gelegenheit, möglicherweise Mitte November, auf dem G20-Gipfel in Bali. […] Ich halte das für eine durchaus eine Möglichkeit, endlich diese Eskalationsspirale zu durchbrechen. […] Ich habe ja gesagt, die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass man sozusagen der Vernunft zum Durchbruch verhilft, dass es zu einem Waffenstillstand kommt. Das ist zunächst mal der erste Schritt. Und auf der Grundlage dieses Waffenstillstands falls der tragfähig ist […], dann auch tatsächlich zu einer Friedensvereinbarung kommt. Sehen Sie, Waffenlieferungen schützen ja nicht die ukrainische Bevölkerung. Waffenlieferungen töten russische Soldaten, töten ukrainische Soldaten und töten die ukrainische Zivilbevölkerung. Nur ein Waffenstillstand, nur ein Ende der Kampfhandlungen schützt ja die Zivilbevölkerung in der Ukraine, nicht Waffenlieferungen.”

Grenzland, Folge 6: Patrik Baab und Sergey Filbert in den Trümmern von Mariupol

25.09.2022 Patrik Baab und Sergey Filbert besuchen die zu 90% zerstörte Stadt Mariupol. Dort sprechen sie mit Menschen, die in Kellern den Häuserkampf zwischen russischen Truppen und ukrainischen Asow-Kämpfern überlebt haben. Heute leben diese Menschen in völlig zerschossenen Häusern, in Innenhöfen haben sie sich Feuerstellen gebaut. Die Bevölkerung ist auf Lebensmittelhilfe angewiesen. Mariupol im September 2022 – ein Meer von Gerippen, in denen die Winde singen. Ein einziges Kriegsverbrechen, eine Mahnung an beide Seiten, das Morden sofort zu beenden.

