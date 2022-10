dazu: “Armageddon”- die heilige Schlacht gegen das Böse: Das Kriegsziel ist die Zerschlagung Russlands

Deuten die Äußerungen des US-Präsidenten vom 5. Oktober zu „Armageddon“ auf einen ernsthaften Versuch hin, die Welt von der atomaren Kriegsschwelle wegzuführen? Ich war anfänglich vorsichtig optimistisch, aber ich vergaß, dass die Lösung der Kuba-Krise nicht die Beendigung des Kalten Kriegs zur Folge hatte. Kennedy wollte nach dieser Krise zwar die „pax americana“ durch ein verlässlicheres System der internationalen Beziehungen ablösen, aber er wurde ermordet, bevor er es auch nur versuchen konnte. Biden will es gar nicht erst versuchen. Der Plan ist diabolischer: Er nimmt ein bisschen Druck aus dem nuklearen Kessel und zieht gleichzeitig, nun mit offenem Visier, in die Schlacht gegen Russland. Gottesgleich.

Einen Tag nach der Verkündigung von „Armageddon“ ließ der ukrainische Präsident für einen kurzen Moment die Maske fallen. Er forderte einen präventiven Nuklearschlag der NATO gegen Russland. Das wurde zwar wenig später wieder relativiert, aber gesagt ist gesagt (ab Minute 24 in der Q/A-Runde, also ohne Manuskript).

Damit ist alles über Selenskyi gesagt. Der ist zum erweiterten Suizid bereit, bereit, die Menschheit in den Abgrund mitzureißen.

Damit ist auch alles über seine Erwartungen zum weiteren Kriegsverlauf gesagt: Einer, der sich auf der militärischen Siegesstraße wähnt, fordert keinen nuklearen Erstschlag gegen seinen großen Feind. Man muss dankbar sein, dass dieser Mann nicht über Nuklearwaffen verfügt. Er wäre bereit, das Tabu zu brechen. Biden will uns weismachen, der Tabubrecher wäre Putin.

Quelle: Petra Erler

dazu auch: Sind die Tage von Putin als russischer Präsident gezählt?

Der russische Präsident wirkt angeschlagen. Doch Regimewechsel als westliche Strategie wäre ein ernsthafter Fehler. Die Umstände favorisieren einen noch kriegerischeren Hardliner in Moskau.

Angesichts der heftigen nationalistischen Leidenschaften, die durch den Krieg geschürt wurden, ist es mindestens ebenso wahrscheinlich, dass es sich um ein Regime der extremen ethno-nationalistischen Rechten handeln könnte. Wir sollten nicht vergessen, wie oft in den letzten 250 Jahren Revolutionen, die ursprünglich von Liberalen unterstützt wurden, zu extrem illiberalen Ergebnissen geführt haben.

Eine künftige russische Regierung könnte sich bereit erklären, sich aus den von Russland in diesem Jahr besetzten und beanspruchten Gebieten zurückzuziehen, sofern eine gesichtswahrende Formel gefunden werden kann, die es Moskau ermöglicht, das zu tun, ohne den Anschein einer völligen Kapitulation zu erwecken (z.B. Entmilitarisierung und die Stationierung einer Friedenstruppe der Vereinten Nationen in diesen Gebieten). Das gilt umso mehr, als es Putin nicht gelungen ist, alle von ihm beanspruchten Gebiete zu erobern oder anschließend zu halten.

Allerdings betrachtet die überwältigende Mehrheit der Russen die Krim und den Marinestützpunkt Sewastopol seit 2014 – und auch in historischer Perspektive – als russisches Gebiet. Ein russischer Freund von mir mit liberaler Gesinnung verglich die Krim einmal mit Hawaii und Pearl Harbor (die, wie er anmerkte, ebenfalls illegal annektiert wurden, wenn auch schon vor längerer Zeit) und meinte, da die Amerikaner sicherlich bereit wären, mit Atomwaffen zu drohen oder sie sogar einzusetzen, um Hawaii als US-Gebiet zu verteidigen, sollten sie die Bereitschaft Russlands verstehen, dasselbe für die Krim zu tun.

Quelle: Telepolis