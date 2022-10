Videohinweise am Samstag

Hauke Ritz [Auszug transkribiert, CG]: “Die USA haben ja hier in Europa, insbesondere in Deutschland fast einen Freifahrtschein. Sie können hier alles machen, sie können hier die Atlantikbrücke aufbauen, die Politiker sozusagen bei ihren Karrieren begleiten. Während der deutsche Geheimdienst z.B. aufpasst, was die Türkei hier in Deutschland macht oder der Iran, dürfen die Amerikaner hier fast alles machen. Von daher sind wir augenblicklich nicht souverän. Und was sehr entscheidend ist: wir sind es vor allem nicht, in unserer Fähigkeit, uns zu orientieren. Zur Souveränität gehört auch die Orientierung, eine unabhängige Analyse der Wirklichkeit, der Welt. Mitte der 60er-/70er-Jahre verfügte die deutsche Politik noch über diesen Orientierungssinn. Willy Brandt, Egon Bahr, Helmut Schmidt wussten, was in der Welt passiert. Aber mittlerweile leben wir in einer etwas anderen Welt. Die großen Digitalkonzerne der westlichen Welt sind fast alle in den USA beheimatet. Die USA greifen unsere Datenströme ab. Sie haben auch einen massiven Einfluss auf die Weltpresse. Wir zitieren in unserem Buch Barack Obama, der das einmal offen zugegeben hat, in einer seiner Reden. Die USA sind einfach auch sehr gut in Public Relations. Wenn die USA in einem Bereich wirklich Weltmeister sind und jeden anderen übertreffen, dann ist das ihre Fähigkeit zu PR, zur Formung der Wahrnehmung. Dann wird eben ein bestimmtes Land als Feindbild aufgebaut. Dann werden bestimmte Dinge unsichtbar gemacht. Also was beispielsweise jetzt im Ukraine-Konflikt unsichtbar gemacht wird, sind die tieferen Ursachen des Krieges. Man tut so, als ob alles am 24. Februar angefangen habe und die ganze Vorgeschichte – allein was in der Woche oder einem Jahr davor passierte, was seit dem Maidan in Kiew 2014 passierte, von dem wir in unserem Buch sagen, dass es eigentlich ein Putsch war – all diese Dinge werden ausgeblendet. Die Fähigkeit, diese Dinge auszublenden ist Ausdruck von Informationsmacht, Pressemacht. Über die verfügen die USA in Europa. Daran müsste sich etwas ändern, damit wir wieder zu einer unabhängigen Orientierung kommen. Aus dieser unabhängigen Orientierung könnte ein neuer politischer Wille entstehen, ein neuer politischer Konsens. Das ist unsere Hoffnung, dass das irgendwie möglich sein könnte.”

Anmerkung CG: Jack Foust Matlock jr. (* 1. Oktober 1929 in Greensboro, North Carolina) ist ein amerikanischer Diplomat und Historiker. Er diente als Botschafter der Vereinigten Staaten in der Tschechoslowakei sowie von 1987 bis 1991 in der Sowjetunion. [ Wikipedia ] Matlock beweist klaren Verstand, er hat jahrzehntelange Erfahrung auf dem diplomatischen Parkett und weiß viele Hintergründe. Die Reagan-Ära scheint er allerdings zu verklären. Seine Aussage, die UdSSR sei ohne äußeren Druck des Westens zusammengebrochen, halte ich in der Ausschließlichkeit, wie von Matlock behauptet, für wenig glaubwürdig. Den Sachverhalt sollte man mit viel mehr Graustufen betrachten. Man könnte beispielsweise die preisgekrönte ARTE-Doku von Dirk Pohlmann “ Täuschung – Die Methode Reagan ” – von der es zwei Versionen gibt – zu Rate ziehen. Pohlmann hatte dazu 2014 andere Erkenntnisse gesammelt.

Dr. Daniele Ganser: Wir sollten keine Waffen in Kriegsgebiete liefern (Edith Brötzner 21.10.22) Am 21. Oktober 2022 sprach der Historiker und Friedensforscher Daniele Ganser in Österreich mit der Journalistin Edith Brötzner von RTV über den Krieg in der Ukraine und die Notwendigkeit der Deeskalation. Quelle: Daniele Ganser, 27.10.2022

Scott Ritter at Hands Off Assange, DC

Scott Ritter reminds us that the First Amendment does not permit the government to use secrecy as a way of suppressing free speech.

Quelle: Consortium News, 11.10.2022

Dr Jill Stein speaks out for Julian Assange at DOJ

Dr Jill Stein MD calls for the release and medical care of Julian Assange.

Footage courtesy of Ford Fischer & News Share.

Quelle: Consortium News, 20.10.2022