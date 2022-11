dazu: Lula da Silva gewinnt die brasilianische Präsidentschaft

(Eigene Übersetzung)

Die jüngste rosa Flut im globalen Süden mit der Wahl sozialistischer und populistischer Führer in Süd- und Mittelamerika hat die Vormachtstellung der USA weiter in Frage gestellt. Innerhalb des globalen Südens ist Brasilien das größte und am stärksten industrialisierte Land. Es ist um 300.000 Quadratmeilen größer als die zusammenhängenden Vereinigten Staaten.

Brasilien will seine Führungsrolle im globalen Süden nutzen, um die Schaffung einer lateinamerikanischen Währung namens Sur (Süden) anzuführen. Sie wird sich zu alternativen Finanzsystemen und Währungen gesellen, die bereits für den Handel genutzt werden, wie der chinesische CIPS/Yuan/RMB und der russische SPFS/Rubel, die bereits das SWIFT/Dollar-Transaktionssystem und die US-Wirtschaft angreifen.

Der Petroyuan bleibt nicht nur eine Bedrohung für den Petrodollar auf dem globalen Ölmarkt, sondern die Ausweitung der einseitigen wirtschaftlichen Zwangsmaßnahmen (Sanktionen) der USA gegen Russland und China, den Iran und Venezuela (zwei wichtige Ölförderländer) und etwa 37 weitere Länder haben sich wirtschaftlich nachteilig ausgewirkt und den Rubel laut CBS News zur stärksten Währung der Welt in diesem Jahr gemacht.

Aber es kommt noch schlimmer für die USA. Ihr Stellvertreterkrieg gegen Russland durch die Ukraine und Europa/NATO hat die Einführung dieser konkurrierenden alternativen Transaktionssysteme auf Hochtouren laufen lassen.

Quelle: Popular Resistance

dazu auch: Die brasilianische Demokratie siegt gegen erhebliche Widerstände

(Eigene Übersetzung)

In den sozialen Medien wurden Tausende von Beschwerden über lange Schlangen öffentlicher und privater Fahrzeuge gepostet, die darauf warteten, von der Polizei kontrolliert zu werden. Sogar die Uber-App war außer Betrieb, und viele Fahrer weigerten sich, Menschen zu fahren, die eindeutig Lula-Anhänger waren. Diese Vorkommnisse waren im Nordosten des Landes weitaus häufiger anzutreffen. Diese Region gilt als Hochburg von Lulas Arbeiterpartei (PT). Mancherorts gingen Bolsonaro-Anhänger so weit, dass sie Bäume fällten und stundenlang Straßen blockierten, um PT-Anhänger daran zu hindern, die Wahllokale zu erreichen.

In Brasilien sind die öffentlichen Verkehrsmittel am Wahltag in der Regel kostenlos, damit auch Menschen mit geringerem Einkommen wählen können. Dieses Mal weigerten sich viele Gouverneure und Bürgermeister, die mit Bolsonaro sympathisieren, eine solche Maßnahme zu ergreifen. Die Rechte ist sich der starken Unterstützung bewusst, die Lula in den ärmsten Schichten der Gesellschaft genießt, und nutzte diesen Tiefschlag in der Hoffnung, das Ergebnis zu beeinflussen. Vielleicht wäre dies in einem anderen Land nicht von Belang, aber in Brasilien sind die öffentlichen Verkehrsmittel für viele Menschen, die durchschnittlich 5 US-Dollar für eine Fahrt ausgeben müssen, sehr teuer.

Quelle: Popular Resistance, eigene Übersetzung

und: Für Lula bringt die Stichwahl einen Sieg, aber keinen Triumph

Lula da Silva landet den knappsten Wahlsieg seit 1985. Aber seine nunmehr dritte Präsidentschaft beginnt unter anderen Vorzeichen als angenommen. Er hat fast die Hälfte der Wähler gegen sich

Quelle: Lutz Herden in der Freitag