dazu: Doppeltes Spiel

Vor China-Besuch droht Olaf Scholz dem wichtigen Handelspartner. (…)

Man kann die Reise von Olaf Scholz nur vor dem Hintergrund der verheerenden Folgen des deutschen Wirtschaftskrieges gegen Russland für die große Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland verstehen. Scholz will auf der einen Seite verhindern, dass es zum Showdown mit dem größten Handelspartner China kommt. Auf der anderen Seite ist der Kanzler getrieben von Grünen und FDP, allen voran Außenministerin Annalena Baerbock, die auch in puncto China wie die US-Administration zum Sturm auf Beijing bläst. Scholz deutet aber bereits an, wie er diese Widersprüche aufzulösen gedenkt. Statt eine gemeinsame Friedensinitiative für eine sofortige Waffenruhe in der Ukraine anzustoßen, träumt er von »klaren Worten« Beijings an die Adresse Moskaus.

Scholz’ Außenpolitik scheint in einer Dauerschleife moralischer Hybris und grotesker Selbstüberschätzung gefangen. Da nimmt er sich mit Baerbock nichts. Als müsste man sich im Auswärtigen Amt und Kanzleramt tagtäglich des wilhelminischen Erbes versichern, geht es schlafwandlerisch durch die Welt. Und in der Tat, die Kaiser Wilhelm I. und II. scheinen die Riesen, auf deren Schultern die Zwerge heute Politik machen.

So sind kein Kniefall in Beijing und die Rückgabe chinesischer Raubkunst zu erwarten als Entschuldigung für die deutschen Kolonialverbrechen in China. Statt dessen eine Kampfansage des Kanzlers noch vor seiner Abreise, versteckt in einem FAZ-Meinungsbeitrag. »Wir werden Reziprozität einfordern. Wo China diese Gegenseitigkeit nicht zulässt, kann dies nicht folgenlos bleiben«, so die wolkige Drohung aus dem Kanzleramt. Scholz will sich derart die Tür gegenüber Washington offenlassen, dass er unter Umständen doch bereit ist, an einem Wirtschaftskrieg gegen Beijing mitzutun.

Vieles spricht dafür, dass der Scholzsche Spagat auf Dauer nicht durchzuhalten sein wird und die deutsche Außenpolitik – ähnlich wie gegen Russland – bei der Eskalation gegen China ganz vorne mitmischt, den Ruin der deutschen Industrie und die Vernichtung von Millionen Arbeitsplätzen riskierend.

Quelle: Sevim Dagdelen in junge Welt

dazu auch: Wansleben: Zunehmender Protektionismus Chinas problematisch

Volksrepublik ist ein wichtiger, aber schwieriger Wirtschaftspartner (…)

“Der Handel mit China macht 9,5 Prozent des deutschen Handelsvolumens aus”, erläuterte DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben auf Anfrage mehrerer Medien.

Damit sei das Land “einer der wichtigsten Handelspartner für die deutsche Wirtschaft, wenn auch ein schwieriger”. Deutsche Unternehmen sähen dort “weiterhin viele Chancen allein wegen der Größe, aber zunehmend auch Risiken und wachsende Herausforderungen”. (…)

Die vergangenen zwanzig Monate bewertete Wansleben als eher ernüchternd: “Die Zahl der in China tätigen Ausländer hat sich seit dem Frühjahr 2020 halbiert. Reisebeschränkungen und immer wiederkehrende Lockdowns führen dazu, dass nur etwa die Hälfte der deutschen Unternehmen in den nächsten zwei Jahren mehr vor Ort investieren will.” Das hänge damit zusammen, dass die meisten dort tätigen Unternehmen vor allem für den chinesischen Markt produzierten. Ein Drittel plane allerdings wegen der Risiken auch die Diversifizierung seiner Lieferketten von China weg, berichtete der DIHK-Hauptgeschäftsführer. (…)

Der zunehmende Protektionismus in der Volksrepublik sei aus Sicht der deutschen Wirtschaft ein Problem, sagte der DIHK-Hauptgeschäftsführer. “Das Land setzt selbst eher auf Abschottung, will aber überall in der Welt mehr mitmischen – auch bei uns in Deutschland.” Deshalb sei es so wichtig, dass der Bundeskanzler sich für wechselseitig gleiche Regeln, also Reziprozität, einsetze. “Hier muss sich auch Europa klar positionieren.”

Quelle: DIHK