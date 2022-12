Hinweise des Tages II

Anmerkung André Tautenhahn: Diesen Sachverhalt konnte man bereits auf den NachDenkSeiten unter anderem hier im August und hier im Oktober nachlesen.

dazu auch: Energieversorgung: Schwimmende LNG-Terminals werden noch teurer als geplant

Die Flüssigerdgasterminals könnten Deutschland bis zu zehn Milliarden Euro kosten. Das ist mehr als dreimal so viel wie anfangs veranschlagt – und auch deutlich mehr als zuletzt vom zuständigen Ministerium angegeben.

Die Kosten für schwimmende LNG-Terminals, über die Flüssigerdgas nach Deutschland geliefert werden kann, sind deutlich höher als bislang bekannt: Insgesamt könnten sie bei rund zehn Milliarden Euro liegen. Das teilte das Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) auf Nachfrage mit. Das sei die »maximale Gesamtsumme der voraussichtlichen Kosten, die nach gegenwärtiger Schätzung insgesamt in den Jahren 2022 bis 2038 anfallen können«, so das Ministerium.

Quelle: DER SPIEGEL