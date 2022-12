dazu: Warnungen aus Moskau ignoriert

Selenskij trifft US-Präsident in Washington. »Patriot«-Lieferung an Kiew.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij ist am Mittwoch zu einem Treffen mit US-Präsident Joseph Biden nach Washington gereist – seine erste Auslandsreise seit dem russischen Einmarsch am 24. Februar. Am Abend (Ortszeit) sollte er vor dem Kongress sprechen. (…)

Noch vor Jahresende soll das US-Parlament daher über ein Ausgabenpaket abstimmen, das eine Soforthilfe für Kiew in Höhe von rund 45 Milliarden US-Dollar enthält. Das wäre die bisher größte US-Finanzspritze für den Krieg. Am Mittwoch sollte laut US-Medien außerdem angekündigt werden, dass Kiew weitere Militärhilfe in Höhe von 1,8 Milliarden Dollar erhalte. Nach Angaben von US-Regierungsvertretern umfasst sie erstmals eine »Patriot«-Raketenbatterie und präzisionsgelenkte Bomben für Kampfjets. Aus den Beständen des Pentagon sollen demnach Waffen im Wert von etwa einer Milliarde Dollar und für 800 Millionen Dollar im Rahmen der Sicherheitsunterstützung für Kiew kommen. Die bisherige Militärhilfe betrug etwa 20 Milliarden US-Dollar. Die Entscheidung, die »Patriot«-Batterie zu entsenden, erfolgte trotz der Warnungen des russischen Außenministeriums, die Lieferung werde als Provokation betrachtet.

Quelle: Arnold Schölzel in junge Welt

dazu auch: Russland wirft westlichen Ländern Waffentests in Ukraine vor

Russland hat westlichen Ländern Waffentests in der Ukraine vorgeworfen.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, erklärte am Montag hinsichtlich der ständigen Waffenlieferungen der westlichen Länder an die Ukraine seit dem Ausbruch des russisch-ukrainischen Konflikts, die USA und ihre NATO-Verbündeten hätten die Ukraine bereits zu ihrem persönlichen Waffentestplatz umgewandelt. Ukrainische Truppen hätten beim Angriff auf Donezk am vergangenen Sonntag schwedische Haubitzen vom Typ FH-77BW genutzt, die noch getestet würden, was ein weiterer Beweis dafür sei, dass die USA und ihre NATO-Verbündeten die Ukraine zu einem Testplatz für ihre modernen Waffensysteme gemacht hätten.

Der Vorwurf wurde nicht nur von Russland laut. Die US-Zeitung „The New York Times“ hatte am 15. November in einem Beitrag kommentiert, die Ukraine sei zum besten Testplatz der neuen US-amerikanischen und europäischen Waffensysteme geworden.

Quelle: CRI online