Videohinweise am Mittwoch

Folker Hellmeyer [Auszüge transkribiert, CG]: “Es gibt kein Land, das jemals stärker sanktioniert geworden ist, als Russland, aber die Folgen bleiben aus. Schauen wir auf die Leistungsbilanzen als Beispiel: Leistungsbilanzüberschüsse in historischem Ausmaß in Russland, Haushaltsüberschüsse im öffentlichen Haushalt. Und was passiert bei uns? Genau das Gegenteil. Auch das ist nicht aufgegangen. Dann muss man auch sagen, dass am Ende die Politik, so wie sie sich mit den USA entwickelt hat, so nicht antizipiert worden ist. Europa ist sehr stark getroffen ökonomisch und die USA nutzen das Ganze aus, um Industrieprojekte aus Europa in die USA umzusiedeln, machten hier Angebote. Also mit anderen Worten, hier ist auf allen Seiten eine Entwicklung eingetreten, die so nicht erwartet wurde. Und wenn es nicht erwartet wurde, sollten wir vielleicht die Politiken in Frage stellen, denn sie führen nicht zu den Resultaten, die wir uns erwartet haben.”