Netzsperren gegen die NachDenkSeiten – ein Zwischenstandsbericht

Eine weitere Möglichkeit, Ihre Herkunft zu verschleiern und die deutschen Sperrlisten zu umgehen, sind VPN-Anbieter. Diese bieten – vereinfacht gesagt – eine Softwarelösung an, mit der ihr gesamter Außenverkehr mit dem Internet über einen anderen Server als den ihres Providers gesteuert wird. Bei den größeren VPN-Anbietern können Sie sich beispielsweise aussuchen, ob dieser Server nun in Deutschland, der Schweiz, Island, Singapur oder einem anderen Land steht. Die Server dieser Anbieter haben in der Regel keine Sperrlisten oder ähnliches und wenn Sie eine Internetseite über einen VPN-Server aufrufen, können die Seitenbetreiber Sie nur bis zu diesem VPN-Server zurückverfolgen. Seiten, die beispielsweise in Deutschland oder der EU gesperrt sind oder von sich aus Nutzer aus bestimmten Ländern sperren, können Sie so über einen VPN-Server außerhalb der EU in der Regel problemlos aufrufen.

Ein großer Vorteil ist, dass die Software der größeren VPN-Anbieter sich nahtlos in die verbreiteten Betriebssysteme integriert und so auch von Laien einfach zu bedienen ist, zumal man seinen gewohnten Browser weiterbenutzen kann. Sie sollten jedoch aufpassen, wenn Sie Angebote nutzen, die sich nur an deutsche Kunden richten – wie z.B. bestimmte Inhalte der Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen oder der Streamingangebote von Netflix, Amazon und Co. Hier empfiehlt es sich, den VPN abzuschalten oder für dieser Angebote eine Ausnahme einzurichten.

Der wohl größte Nachteil ist, dass der Betrieb von VPN-Servern Kosten mit sich bringt und die allermeisten Angebote daher nicht kostenfrei sind. Beispiele für VPN-Anbieter sind Perfect Privacy oder der Marktführer NordVPN, die auch von Mitarbeitern der NachDenkSeiten genutzt werden.

Einige Leser wiesen uns auch auf den Opera-Browser hin, der eine eingebaute kostenlose VPN-Lösung enthält.