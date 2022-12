dazu: Ein Schiff wird kommen

Das können Ampelkoalitionäre gut: Selbstinszenierung. Dafür streifen sie sich auch schon mal knallgelbe Signalwesten mit silberfarbenen Reflektoren über. Anlass für den Garderobenwechsel: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eröffnete am Samstag Mittag das erste deutsche LNG-Terminal für Flüssigerdgas in Wilhelmshaven. Samt Entourage – Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Kabinettskollege Christian Lindner (FDP) und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) etwa – posierte er an der Reling des Ausflugsschiffes »Helgoland« vor der Pressemeute. Der Kanzler fabulierte beim »feierlichen Festakt« vom »neuen Deutschland-Tempo, mit dem wir Infrastruktur voranbringen«. Mehr noch: Das schwimmende Terminal für importiertes Flüssigerdgas sei Vorbild für weitere Großprojekte dieser Art. Insgesamt sollen in den kommenden Jahren bundesweit elf LNG-Terminals entstehen. Für Naturschützer ein Schreckensszenario. Zumal das gelieferte Flüssigerdgas vermehrt aus den USA stammt, dort mittels Fracking gefördert wird. Entsprechend drastisch reagierten Umweltverbände auf das Scholzsche Medienspektakel. Es rolle eine staatlich ausgelöste und mitfinanzierte Investitionswelle auf uns zu, »die eine neue langfristige Abhängigkeit von einem fossilen Energieträger schafft«, sagte Constantin Zerger am Sonntag gegenüber jW. Hier müsse dringend – entgegen der Tempomacherei – die Notbremse gezogen werden, so der Leiter »Energie und Klimaschutz« bei der Deutschen Umwelthilfe. Ferner bedeute der LNG-Ausbau eine »krasse fossile Überkapazität«

Quelle: junge Welt

dazu auch: »Wir halten den Lügen Fakten entgegen«

Ein »verdeckter« Kriegsakt. Der Anschlag auf Nord Stream und die hiesigen Reaktionen. […]

Wozu Biden sich in seinem Interesse und mit der Fähigkeit seines Militärapparats bekannt hat und was Blinken als großartigen strategischen Fortschritt feiert, das ist jedenfalls das Ergebnis dieser Aktion: die Unterbindung des russischen Gasgeschäfts über die Ostseeleitungen und vice versa der Möglichkeit, dass Deutschland angesichts seiner nationalen Notlage in der Gasversorgung auf diese Quelle zurückkommen kann. Dieses Ergebnis ist an Eindeutigkeit nicht zu überbieten, ebensowenig die aus den USA und Polen geäußerte große Freude über das Ende von Nord Stream. Aber so unseriös geht die westliche Öffentlichkeit selbstredend nicht vor, dass sie das einfach ungeprüft als Indizien verstehen und damit auf den Verursacher deuten würde. Das geht gar nicht, damit geriete man ja in die Nähe einer Verschwörungstheorie.

Alle Medien und Kanäle eröffnen statt dessen ein großes geheucheltes Rätselraten unter dem Titel »Täter unbekannt, wer mag das wohl gewesen sein?«, mit dem Ergebnis, dass in beeindruckender Einmütigkeit und Geschwindigkeit Schuldzuweisungen an Russland ergehen. Bild, wie immer vorneweg – »Wer steckt hinter der Sabotage? Wohl Putin. Auch wenn es noch nicht bewiesen ist. NOCH NICHT. Wahrheit wird bald ans Licht kommen.« (28.9.2022) –, beginnt gleich mit dem Prinzip und folglich auch mit dem Resultat des Ermittlungsverfahrens: wer, wenn nicht unser aktueller Hauptfeind, der Inbegriff des Bösen? An anderer Stelle gibt es dann allerdings schon einen gewissen Bedarf nach einem Beweis für eine russische Täterschaft, aber die in solchen Fällen übliche Ermittlungsmethode der Meinungsmacher entlang der Frage »Wem nützt das?« führt erst einmal zu dem misslichen Umstand, dass weit und breit kein Nutzen für Russland abzusehen, sondern nur ein gigantischer Schaden festzustellen ist.

Quelle: junge Welt