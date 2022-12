dazu: Wolodymyr Selenskyj trifft Joe Biden in Washington: Mehr Krieg

Die USA stehen der Ukraine bei und liefern Waffen „so lange wie nötig“, sagt US-Präsident Joe Biden. Der Besuch von Wolodymyr Selenskyj in Washington bestärkt die Aussicht, dass dieser Krieg dauern wird, und dauern kann

Wolodymyr Selenskyj war ein paar Tage vor Weihnachten in Washington. Es gab Vergleiche zum Besuch des britischen Premierministers Winston Churchill 1941 zum Zementieren der Allianz gegen die Nazis. Selenskyj und US-Präsident Joe Biden haben Existierendes bekräftigt. Die USA stehen der Ukraine bei und liefern Waffen „so lange wie nötig“. Auch wenn es nicht immer die Fortgeschrittenen und Schweren sind, die Selenskyj gerne hätte. Biden sagte, er suche keinen dritten Weltkrieg. US-amerikanische und ukrainische Interessen decken sich nicht ganz.

Quelle: der Freitag

dazu auch: Amid a show of unity, Zelensky and Biden differ on some war needs

Behind the smiles and handshakes — and a new $1.85 billion military aid package — the Ukrainian president and his advisers continue to push Washington for advanced weaponry that Biden is reluctant to provide

Quelle: New York Times

und: “Diese Reise nach Washington von Selenskyj, sie ist ein Akt der Verzweiflung.”