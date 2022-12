Grüße zum Jahreswechsel

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Freunde der NachDenkSeiten,

in diesem Jahr sind wir besonders froh darüber, dass es zwischen den Leserinnen und Lesern zum einen und den Machern der NachDenkSeiten zum anderen in allen wesentlichen Fragen großes Einvernehmen gibt und dieses sich quasi zu einer besonderen und hilfreichen Solidarität entwickelt hat. Wir, die Verantwortlichen für die Texte und die Technik der NachDenkSeiten, waren in den letzten Monaten und insbesondere im Vorfeld des Jahreswechsels in besonderer Weise herausgefordert, sozusagen gestresst.

Selbstverständlich wollten wir Ihnen wie bisher gute Analysen und Texte bieten, wir mussten uns aber gleichzeitig gegen Angriffe wehren, die von Gegnern der NachDenkSeiten wie auch von staatlichen Finanzbehörden ausgehen. In den letzten Monaten hatten wir aufgrund der gemessenen Zugriffszahlen wie auch aufgrund der Reaktionen der Leserschaft den Eindruck, dass die NachDenkSeiten inzwischen zu einer wichtigen Stimme der Aufklärung geworden sind. Das hatten wir mit Freude registriert. Wir hatten aber nicht beachtet, dass diese Entwicklung nicht nur mit Zustimmung und Anerkennung beantwortet wird. Wir hatten nicht beachtet, dass unser Beitrag zur demokratischen Willensbildung in manchen Kreisen auf Widerstand stößt und als Störfaktor betrachtet wird, nicht gewollt wird und stattdessen bekämpft wird. Deshalb haben uns die Aberkennung der Gemeinnützigkeit wie auch die sonstigen Störmanöver sozusagen auf dem falschen Fuß erwischt.

Aber die Irritation dauerte nicht lange. Die Reaktion der überwiegenden Mehrheit unserer Leserinnen und Leser ist ausgesprochen positiv. Die Meisten bekannten, dass sie auch ohne Spendenbescheinigung die NachDenkSeiten unterstützen werden, viele signalisierten, sie würden im nächsten Jahr ihre finanzielle Unterstützung erhöhen, statt sie zu streichen.

Diese Reaktion gibt uns die Gewissheit, dass die NachDenkSeiten auch nach dem 31.12.2022, also beginnend mit dem 1. Januar 2023, durchstarten können – auf der Basis der Solidarität und Unterstützung unserer Leserschaft.

Für diese von Ihnen vermittelte Gewissheit möchten wir zum Ende dieses turbulenten Jahres 2022 herzlich danken. Wir wünschen Ihnen eine erholsame Weihnachtszeit, Gesundheit und Freude, soweit das irgend geht. Und ein gutes Neues Jahr. Wir wünschen uns allen, dass uns der Friede erhalten bleibt, und auch das bisschen Demokratie, das wir haben und zu schätzen wissen.

Liebe Grüße

Ihre NachDenkSeiten

P. S.: Auch zwischen Weihnachten und Neujahr stellen wir Texte ein. Die Hinweise des Tages erscheinen allerdings erst wieder am 2. Januar 2023. Dann geht es mit allem anderen, was wir an Leistungen zu bieten haben, weiter wie im alten Jahr.