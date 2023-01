Videohinweise am Samstag

Marco Rima [Auszüge transkribiert, CG]: “Der richtige Name für Fernseher ist heute ‘Gehirnverkleinerungsapparat’. Kein Wunder, haben Sie schon mal ernsthaft das TV-Programm durchgeschaut? […] Was würde eigentlich geschehen, wenn wir einfach mal auf die Austaste unserer elektronischen Geräte drücken? Man würde sich nicht mehr aufregen müssen über all die Volldeppen hinter den Bildschirmen und ganz nebenbei auch noch dazu beitragen, Energie zu sparen. […] Weil wir dann so richtig Energie sparen, müssten wir uns auch nicht mehr mit einem Waschlappen vor dem Blackout schützen. Und wir würden wieder viel positive Energie freisetzen und müssten keine idiotischen Sendungen wie ‘Bauer sucht Germany’s next Topmodel mit der Frau des Bachelors im Dschungelcamp’ schauen… oder so. […] Die ARD und das ZDF werden durch Rundfunkgebühren finanziert und haben einen Bildungsauftrag, nämlich das Bilden von zwei Zielgruppen: Rentner über 70 und Menschen mit einem IQ unter 100. […] Man stelle sich das mal vor, wir machen uns frei von allen Medien, auch von den Medienhäusern und ihren Zeitungen, denn wer Zeitung liest, wird uns portiert, der weiß, was in der Welt geschieht. Falsch, entgegne ich, wer Zeitung liest, weiß was in der Zeitung steht, oder um es mit den Worten von Mark Twain zu unterstreichen: ‘Wer keine Zeitung liest, ist uninformiert, wer Zeitung liest, ist falsch informiert.’ […] Lasst uns einmal mutig auf Fernsehen, die sozialen Medien und auf alle Zeitungen verzichten. Einfach auf den Ausknopf drücken, alles abbestellen und ‘bumzack’ – gut ist es. Ja, eine großartige Idee, oder nicht? Schluss mit Mitteilungen wie: Dezember 2021, Bürger dürfen ihren Wohnort nicht weiter als 15 km verlassen. Ein Jahr später: Dezember 2022, Bürger können es sich nicht leisten, mehr als 15 km von zu Hause wegzufahren. […] Plötzlich wären wieder andere Werte gefragt. Nicht: was hast du in den Nachrichten gelesen, gesehen oder gehört? Nein, die Menschen würden bestimmt wieder anfangen zu reden, sich Geschichten erzählen und Erfahrungen austauschen. Und vielleicht würde man sich gegenseitig auch wieder unterstützen, weil es eben ohne den Nachbarn nicht geht. Was für eine großartige Vorstellung, sechs Monate ohne Medien, ohne Fernsehen, ohne Zeitung, ohne die ganzen Angstmacher und wie schon erwähnt, wir würden richtig viel Energie sparen. […] Ja, die Welt würde wieder bunt und besser, bis vielleicht auf Deutschland. Ich behaupte immer: Wer in der Welt lachen will, schaut nach Deutschland. Wer nichts zu lachen hat, wohnt in Deutschland.”