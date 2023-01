und Ukraine: US-HIMARS In einem Factsheet des US-Verteidigungsministeriums sind die Waffenlieferungen an die Ukraine detailliert aufgelistet, seit Beginn des russischen Angriffs seien 19,3 Mrd. US-Dollar bereitgestellt worden, heißt es darin. „interessant“ sind dazugehörige Informationen eines Artikels im Security Table denen zufolge sich das Mehrfachraketenwerfer-Artilleriesystem HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) als „effizientestes“ Waffensystem erwiesen habe – und dieses scheint dem Artikel zufolge von US-Personal bedient zu werden: „Der größte Teil der HIMARS wird vermutlich nicht von ukrainischen Soldaten, sondern von amerikanischen Militärdienstleistern (Contractor) bedient. Dafür spricht der russische Abzug aus Cherson: 30.000 Soldaten mit dem Rücken zum Dnjepr setzten inklusive 2500 Fahrzeuge über den Fluss, ohne dass ein ukrainischer Schuss fiel. Für die Russen hätte es ein Desaster werden können. Doch die HIMARS schwiegen, mutmaßlich, weil die US-Regierung kein Interesse hatte an einer Vernichtung von 30.000 russischen Soldaten (Grund: Gesprächskanäle offenhalten).“ Quelle: Informationsstelle Militarisierung e.V.

dazu auch: Ja zur Hilfe für die Menschen in der Ukraine! Nein zur Lieferung von Panzer! Die „Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen“ (DFG-VK) kritisiert die geplante Lieferung von Panzer an die Ukraine: „Statt endlich die zivile Hilfe auszuweiten, werden immer mehr und immer größere Waffensysteme in den Krieg geliefert. Damit wird die Eskalationsspirale angeheizt und der Krieg ausgeweitet“, kritisiert der DFG-VK-Bundessprecher Jürgen Grässlin, Experte für Waffenexporte, und erklärt weiter: „Deutschland muss mit aller Kraft zivil helfen!“ […] Seit Beginn des völkerrechtswidrigen russischen Angriffs hat Deutschland bereits MARS-Raketenwerfer, Panzerhaubitzen 2000 und Gepard-Luftabwehrgeschütze an die Ukraine exportiert. Dazu kommen noch 900 Panzerfaust 3 mit insgesamt 3.000 Patronen, 500 Flugabwehrraketen Stinger, 100.000 Handgranaten, 30.000 Schuss Munition für 40mm Granatwerfer, 13.500 Schuss 155 mm Artilleriemunition, 100 Maschinengewehre und vieles Kriegsgerät mehr. Alsbald sollen nun auch noch Marder- und Patriot-Waffensysteme folgen. (…) „Diese Waffenlieferungen folgen der immens gefährlichen Militärlogik beider Seiten, dass dieser Krieg militärisch zu gewinnen sei. Quelle: DFG-VK

dazu auch: «Ohne Hilfe der USA hätte es keinen Staatsstreich gegeben» Kein westliches Land hätte einen solchen Gewalt-Aufstand wie auf dem Maidan toleriert, sagte der damalige Ministerpräsident Asarow. Als Grund für die wochenlangen Unruhen im Jahr 2013/14 auf dem Maidan in Kiew wird immer wieder folgendes Narrativ erzählt: Der damalige Präsident Janukowitsch habe sich unerwartet geweigert, das mit der EU ausgehandelte Assoziierungsabkommen zu unterzeichnen. Das habe eine spontane Protestbewegung ausgelöst. Als sich die Lage zuspitzte, hätte sich dann das westliche Ausland eingemischt, um die demokratischen Kräfte zu unterstützen. Premierminister war damals Nikolai Asarow. Er war vier Jahre lang bis zu seinem Rücktritt Ende Januar 2014 Regierungschef – und damit der am längsten regierende Premierminister der unabhängigen Ukraine. Asarow widerspricht dem westlichen Narrativ. Er lebt heute in Moskau und erarbeitet in einem «Komitee zur Rettung der Ukraine», das in Opposition zur derzeitigen Regierung in Kiew steht, politische Vorschläge für die Zukunft der Ukraine. Wir dokumentieren im Folgenden ein Interview, das der Journalist Stefan Korinth im November 2016 mit Asarow über den genauen Hergang aus dessen Sicht führte. Quelle: Infosperber

Anmerkung unseres Lesers R.M.: Am 14. April 2014 begann die sogenannte Anti-Terror-Operation im Donbass. Seitdem herrschte Krieg in der Ukraine. Anton Hofreiter blendet die westliche Einmischung und Mitverantwortung aus. Er sollte sich besser informieren – beispielweise anhand dieser Chronik .

Anmerkung Christian Reimann: Hat die WHO die Corona-Daten aus Deutschland untersucht? Die sind von Anfang an höchst fragwürdig. Die NachDenkSeiten haben z.B. frühzeitig darauf hingewiesen: Schluss mit Irreführung: „Wir brauchen harte, gesicherte Fakten statt nur scheinbar objektive“. Aufgrund des Datenmangels konnten hierzulande die Corona-Maßnahmen nicht ordentlich evaluiert werden. Bitte lesen Sie dazu auch bzw. erneut Lauterbach sabotiert die Evaluierung der Corona-Maßnahmen, um sein eigenes Versagen zu verdecken sowie Die Corona-Politik wollte nie wissen, ob sie funktioniert – und daran ist sie gescheitert und dazu: Kubicki fordert Lauterbach auf, RKI-Präsident Wieler zu entlassen jeweils mit einer Anmerkung.

dazu: Deutschland führt Testpflicht für Reisende aus China ein

Auch Deutschland wird für Einreisende aus China wegen der dortigen Corona-Welle eine Testpflicht einführen. Das teilte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach mit. Die deutsche Einreiseverordnung werde kurzfristig verändert, Reisende aus China benötigten künftig bei Reiseantritt nach Deutschland mindestens einen Antigenschnelltest, sagte der SPD-Politiker.

Lauterbach hatte, wie auch nahezu alle Virologen, in den vergangenen Tagen mehrfach erklärt, eine eigene Testpflicht für Reisende aus China sei nicht notwendig, weil eine Gefährdung durch neue Varianten nicht zu erwarten sei. Vor dem Hintergrund der europäischen Einigung änderte er nun aber den Kurs. Eine “gute Entscheidung” sei die europäische Antwort auf die Pandemie-Lage in China. (…)

Der Bundesgesundheitsminister zeigte sich besonders besorgt wegen einer Variante aus Amerika. XBB.1.5 lasse derzeit die Zahl der Krankenhaus-Einweisungen im Nordosten der USA stark steigen, schrieb Lauterbach bei Twitter. “Hoffentlich kommen wir durch den Winter, bevor eine solche Variante sich bei uns ausbreiten kann.” Die Lage in Deutschland werde diesbezüglich genau überwacht.

Quelle: Süddeutsche

Anmerkung Christian Reimann: Das ist – mal wieder – eine rein politisch motivierte Maßnahme, die auf Annahmen und Befürchtungen beruht. Argumentiert wird mit dem Gesundheitsschutz, aber es fehlt – wie 2020 – jede Evidenz. Empfohlen bzw. verpflichtend eingeführt werden fragwürdige und sich als untauglich erwiesene Maßnahmen: Das Tragen von Masken und Tests – nun für Reisende aus China mit Ausnahme der Sonderverwaltungsregion Hongkong. Offensichtlich sollen die entsprechenden Industriezweige weiterhin gefördert werden. Da darf die Unterstützung des Pharmalobbyisten im Bundesministerium für Gesundheit nicht fehlen. Nach seinen Pannen vor Weihnachten und zum Jahreswechsel dürfte diese Diskussion zum Corona-Themenkomplex seinen (weihnachtlichen?) Wünschen mehr entsprechen. Aber wo bleibt die Testpflicht für USA-Reisende oder ist deren neue Coronavirus-Variante so ganz anders als die Virusvarianten aus China?

dazu auch: Deutscher Virologe Klaus Stöhr: Sondereinreisebeschränkungen gegen China unnötig

Sondereinreisebeschränkungen gegen China sind unnötig, weil die Zahl der einheimischen COVID-19-Infizierten in Europa viel größer ist als die von Infizierten aus China.

Dies sagte der deutsche Virologe und Epidemieexperte Klaus Stöhr vor kurzem in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Mittlerweile gebe es täglich in Westeuropa schätzungsweise 100.000 neue COVID-19-Infektionen, so Stöhr weiter. Im Jahr 2019 vor dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie seien täglich circa 16.000 Chinesen nach Westeuropa gereist. Unter den schlechtesten Umständen, also wenn circa ein Drittel der chinesischen Touristen infiziert wären, sei diese Ziffer immer noch viel niedriger als die der einheimischen Infizierten in Westeuropa.

Der deutsche Experte fügte hinzu, die Behauptung, dass gewisse eingereiste Infizierte eine neue Pandemiewelle auslösen würden, habe keine Forschungsunterstützung. Maßnahmen wie zwanghafte COVID-19-Virustests seien unnötig.

Quelle: CRI online

und: Corona-Maßnahmen sollten nicht für politische Zwecke missbraucht werden

Am heutigen Mittwoch beraten sich die EU-Länder über die derzeitige COVID-19-Situation in China. Einige Länder wie Frankreich haben bereits eine Testpflicht für Einreisende aus China eingeführt und drängen die EU dazu, dem Beispiel zu folgen. Experten halten solche Maßnahmen jedoch für reine Zeit- und Ressourcenverschwendung. (…)

Frankreich, Italien und Spanien verlangen schon jetzt Tests für Einreisende aus China, und Frankreich drängt sogar die gesamte EU, diesem Beispiel zu folgen. Belgien hat angekündigt, das Abwasser von Flugzeugen, die aus China kommen, auf neue Corona-Varianten zu testen. Einige Länder außerhalb der EU haben ebenfalls Beschränkungen eingeführt. So erklärten die USA kürzlich, dass Reisende, die vom chinesischen Festland, Hongkong und Macao in die USA einreisen, ab dem 5. Januar einen negativen COVID-19-Test vorweisen oder nachweisen müssen, dass sie sich von einer früheren Infektion erholt haben. Die Anforderungen gelten auch für Passagiere, die über ein Drittland in die USA einreisen, sowie für diejenigen, die über die USA zu anderen Zielen weiterreisen.

Quelle: German.China.org.cn