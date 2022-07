dazu: IPPNW: Abschreckung, Rivalität und Aufrüstung lösen keine Konflikte

Die Friedensnobelpreisträgerorganisation IPPNW kritisiert die angekündigte Aufrüstung, die Aufstockung der Truppen, die verschärfte Rhetorik und die Drohungen im neuen strategischen Konzept der NATO. Sie fordert stattdessen konkrete Vorschläge für eine europäische Friedens- und Sicherheitsarchitektur. In dem Papier werde Russland einseitig für die Erosion der Sicherheitsarchitektur verantwortlich gemacht, obwohl wichtige Rüstungskontrollverträge von den USA aufgekündigt wurden.

Mit einer dauerhaften Stationierung von 300.000 statt 40.000 Soldat*innen im Rahmen der sogenannten „schnellen Eingreiftruppe“ verletzt die Allianz die NATO-Russland-Grundakte. In der Vereinbarung von 1997 hatte das Bündnis zugesichert, von der dauerhaften Stationierung größerer Truppenverbände auf dem Gebiet des früheren Warschauer Pakts abzusehen. Die Ärzt*innen bedauern, dass Abrüstung und Rüstungskontrolle im NATO-Konzept in die zweite Reihe rücken und in das Konzept von Abschreckung und Verteidigung eingebettet wurden, statt wie im früheren Konzept einen höheren Stellenwert einzunehmen.

Die Ärzt*innenorganisation IPPNW fordert eine Friedenspolitik, die auf globale Partnerschaft und Kooperation gerichtet ist, statt auf Konkurrenz, Rivalität und Abschreckung, die langfristig keine Sicherheit bringen und kurzfristig den Krieg in der Ukraine nicht beenden wird. Nur so können die multiplen globalen Krisen wie Klimakatastrophe, Pandemie, Hunger und Elend bekämpft werden, so die IPPNW.

Quelle: IPPNW

dazu auch: Don’t Expand NATO, Disband It

“The decisions we have taken in Madrid,” North Atlantic Treaty Organization Secretary General Jens Stoltenberg said as a summit of the alliance’s members closed in Madrid on June 30, “will ensure that our Alliance continues to preserve peace, prevent conflict, and protect our people and our values.

Decisions taken at the summit include inviting Sweden and Finland to join as NATO’s 31st and 32nd member states, an increase in “high readiness” forces to more than 300,000, more money in general, and of course more money for non-member state Ukraine in its conflict with Russia.

None of these, of course, will “preserve peace” or “prevent conflict,” and given the last 30 years of the alliance’s history, even the notion that they’ll “protect” the people of NATO member states is dubious. That’s not what NATO does these days.

What NATO does these days is constantly attempt to remake the world in the image of “liberal democracy,” very loosely defined as whatever the organization’s member regimes happen to want at any given moment.

Since the disintegration of the Soviet Union and dissolution of the Warsaw Pact — NATO’s original betes noires — in 1991, the alliance has grown like Topsy with new member states located far from the North Atlantic, all while launching or joining in numerous wars of choice in the Balkans, in the Middle East, in Central Asia, and in Africa.

Characterizing NATO as a “collective security” or “defense” coalition these days is pure fiction. It’s an alliance for global conquest and US/European hegemony, and that’s all it is. The criterion for NATO military intervention is no longer, per Article 5 of its charter, an actual attack on a member state, but rather any refusal — actual or potential — to slavishly obey the edicts of the alliance or its heavyweight regimes.

Think what you may of Vladimir Putin’s decision to invade Ukraine, his stated concerns about Ukraine potentially joining this violent supranational gang and bringing it right up to Russia’s border were completely understandable. That war might have been avoided if not for NATO’s obsession with constant expansion.

Quelle: Thomas Knapp in Counterpunch

Anmerkung Christian Reimann: Interessant dazu ist dieser CIA-Archiv-Fund: From the CIA Archives: The US was preparing an anti-Soviet operation in Ukraine back in 1957.