Videohinweise am Mittwoch

Karl Krökel, Kreishandwerksmeister in Dessau im Zoom-Gespräch über Öl, Gas, Kriegshetze, Russophobie, Deindustrialisierung … und den Protest dagegen

Karl Krökel, bekannt geworden durch die Opposition der Handwerker in den östlichen Bundesländern (Offener Brief an die Bundesregierung, große Demonstrationen in vielen Städten) sprach am 26. Januar 2023 zum ersten Mal in Westdeutschland, nämlich in Bremen. Die Reden von ihm und von Wolfram Elsner sind dokumentiert auf dem Video hier.

Einige Tage später führte ich mit Karl Krökel noch ein Zoom-Interview und stellte ihm die Fragen, die auf der Veranstaltung m.E. zu kurz gekommen waren. Über seinen Werdegang in der DDR, über die riesigen Schwierigkeiten von kleinen selbständigen Unternehmern angesichts der Energiepreisexplosion und Materialknappheit, über die drohende Deindustrialisierung, über den Wahnsinn, Nordstream 2 in die Luft zu sprengen, über die Wut über die Politik der Ampelregierung usw. usf.

Und auch über die Angriffe auf die Proteste und auf seine Person, mit der – leider auch mit einem gewissen Erfolg – von der Politik und den Medien versucht, die Proteste zu diffamieren. Die Vorwürfe, immer wieder erhoben und längst erledigt bzw. widerlegt: “Querfront!”.

Die Videoqualität ist wegen der Zoom-Technik nicht besonders, aber es kommt ja auf den Inhalt an. Und der ist interessant und spannend!

Sönke Hundt

Quelle: weltnetzTV, 03.02.2023