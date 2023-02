dazu: Russia: U.S. has questions to answer over Nord Stream explosions

Russia’s foreign ministry said on Wednesday the United States had questions to answer over its role in explosions on the undersea Nord Stream gas pipelines last year.

Commenting on a report published earlier on Wednesday that said the United States was involved in the explosions, Russia’s Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova called on the White House to comment on the “facts” that had been presented.

Reuters was unable to verify the report, published by U.S. investigative journalist Seymour Hersh on his blog, alleging U.S. involvement in the explosions.

Quelle: Reuters

dazu auch: Nord-Stream-Anschlag: CIA weist Bericht von Seymour Hersh zurück

Die CIA hat einen Bericht der Reporterlegende Seymour Hersh (85) zurückgewiesen, nach dem US-Marinetaucher für die Sprengung der Nord-Stream-Pipelines im September verantwortlich sind. “Diese Behauptung ist völlig und vollkommen falsch”, sagte ein Sprecher des Auslandsgeheimdienstes am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP.

Quelle: junge Welt

Hinweis: Die NachDenkSeiten haben den Report von Seymour Hersh ins Deutsche übersetzt: „Der Scoop des Jahres: Reporter-Legende Seymour Hersh macht die USA und Norwegen für die Sprengung der Nord Stream-Pipelines verantwortlich“.