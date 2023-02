Videohinweise am Mittwoch

Anmerkung CG: Das übliche Framing in der ‘Süddeutschen Zeitung’ : „Das linke Anti-Siko-Bündnis formierte sich am Stachus, die verschwörungsideologische Querdenker-Szene auf dem Königsplatz, ehe sie durch die Stadt zogen.“ Ein einigermaßen sachlich-fairer Bericht stammt vom Bayerischen Rundfunk: “Mehrere Groß-Demos am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz” “Auf dem Marienplatz [fand] die Schlusskundgebung der großen “Anti-Siko-Demo” statt. Aufgerufen hatte dazu – wie jedes Jahr – das Münchner “Aktionsbündnis gegen die Nato-Sicherheitskonferenz”. Die Gegner, die vor allem aus dem linken Spektrum kamen, hatten sich kurz nach Mittag am Stachus versammelt. Zum Auftakt waren es um die 1.000 Menschen. […] Nach der Kundgebung am Stachus marschierten laut Polizei rund 2.700 Siko-Gegner zur Schlusskundgebung auf dem Marienplatz.” […] “Bei der Aktion des Querdenker-Bündnisses “München steht auf”, das in der Pandemie gegen Corona-Maßnahmen protestiert hatte und sich nun ebenfalls gegen die Sicherheitskonferenz wendet, zählte die Polizei rund 10.000 Teilnehmer.”

Anmerkung CG: Werner Rügemer spricht ab Minute 40:30 auch den in westlichen Medien viel zu wenig diskutierten, sogenannten “Lend Lease Act” an*. Die USA verschenken die gelieferten Waffen nicht an die Ukraine, sondern sie verleihen und verpachten diese gemäß dem Gesetz. Dieser “Leih-und-Pacht-Vertrag” sei quasi eine Neuauflage von 1941, erinnert Rügemer. Wäre es nicht eine interessante parlamentarische Anfrage, in Erfahrung zu bringen, ob die EU-Länder und/oder Deutschland die gelieferten Waffen ebenfalls ‘vermieten’ und ‘verpachten’, oder ob diese ‘verschenkt’ werden? Angesichts der prekären finanziellen Lage der Ukraine bleibt die Frage offen, wer denn diese Leih- bzw. Pachtgebühren an die USA am Ende bezahlen wird. *Genaue Bezeichnung: „Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022“, verabschiedet am 28. April 2022. Hier der Gesetzestext. Eingebracht in den US-Kongress wurde dieses Gesetz bereits am 19. Januar 2022.