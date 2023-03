Hinweise des Tages II

dazu: Rheinmetall auf Kurs

Düsseldorfer Rüstungskonzern: Rekordumsätze, höhere Margen und ein Panzerwerk in der Ukraine.

Bei Rheinmetall brummt das Geschäft mit dem Tod. In diesem Jahr will der Düsseldorfer Rüstungskonzern den Umsatz um mehr als 15 Prozent auf etwa 7,5 Milliarden Euro steigern, wie Vorstandsboss Armin Papperger am Donnerstag mitteilte. Die im vergangenen Jahr von 10,5 auf 11,8 Prozent gestiegen Gewinnmarge soll in diesem bei zwölf Prozent liegen. Das heißt: Von jedem Euro Umsatz mit Mordwerkzeugen sollen zwölf Cent hängen bleiben. »Rheinmetall übernimmt Verantwortung in einer sich verändernden Welt«, sagte Papperger. Und: »Wir sind überzeugt von unserem Geschäft.« Die margenstarke Produktion von Waffen und Munition bescherte dem Konzern 2022 einen Rekordgewinn von 754 Millionen Euro. Für dieses erste einer Reihe bester Jahre sollen die Aktionäre eine um einen Euro erhöhte Dividende erhalten: 4,40 statt 3,40 Euro je Anteilsschein. Schließlich sind auch die Auftragsbücher voll: Ende 2022 lag der Bestand bei 26,6 Milliarden Euro. Dieser Höchstwert werde im Laufe des Jahres deutlich übertroffen, so Papperger. Wie zur Bestätigung versprach Bundeskanzler Olaf Scholz am Donnerstag in einer Regierungserklärung »eine noch bessere, kontinuierliche Versorgung« der Ukraine mit Waffen und Ausrüstung. Beim EU-Gipfel in der kommenden Woche will der Sozialdemokrat entsprechende Weichen stellen. Rheinmetall hat verstanden, übernimmt den spanischen Munitionshersteller Expal Systems und eröffnet demnächst ein Werk in Ungarn. Ein Pulverwerk in Sachsen soll folgen. Und ein Panzerwerk in der Ukraine.

Quelle: junge Welt