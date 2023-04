dazu auch: Alignment on China: So lässt sich die EU von den USA einspannen Amerikanische Experten und europäische Transatlantiker haben die Rede von EU-Kommissionschefin von der Leyen zur China-Politik in höchsten Tönen begrüßt. Kein Wunder – denn sie fügt sich gut in die US-Politik der Eindämmung ein. Auch in der Ukraine lässt sich die EU einspannen. Die USA verfolgen schon lange das Ziel, China einzudämmen und zu isolieren. Bisher mit wenig Erfolg – das Reich der Mitte unterhält enge Beziehungen nach Europa, Afrika und vor allem mit Russland. Doch nun schwenkt die EU auf die harte US-Linie. Die ganze EU? Nein. Deutschland, Frankreich und Spanien zögern noch – zu Recht. Quelle: Lost in Europe

Anmerkung unseres Lesers W.B.: Mir ist absolut nicht mehr nachvollziehbar, warum sich der angeblich so wertebasierte Westen immer tiefer in das kriegerische Abenteuer hineinziehen lässt. Aus meiner Sicht stellt die angekündigte Rückeroberung der Krim eine de facto Kriegserklärung gegenüber der Russischen Föderation dar. Es bedarf an dieser Stelle an sich keiner Erwähnung, dass der völkerrechtswidrige Einmarsch der Russischen Föderation in die Ukraine nach wie vor auf das Schärfste zu verurteilen und in keinster Weise zu rechtfertigen ist! Ohne den vorgenannten Sachverhalt nunmehr relativieren zu wollen, bin ich der Auffassung, dass das Begehren der Ukraine in Bezug auf die Rückeroberung der Halbinsel Krim unweigerlich zu einer Konfrontation des Westens mit der Russischen Föderation führen wird und damit die sichtbar heraufziehende drohende Gefahr einer militärischen Konfrontation bis hin zum Einsatz taktischer Atomwaffen in sich birgt!