dazu: China sieht großes Potenzial, spricht aber auch Probleme an Auf der regulären Pressekonferenz des Chinesischen Rats zur Förderung des Internationalen Handels (CCPIT) am Mittwoch veröffentlichte Zhao Ping, Vizepräsidentin des dazugehörigen Forschungsinstituts, den „Business Environment of the European Union 2022/2023“. (…) Laut Zhao sind chinesische Unternehmen der Ansicht, dass der EU-Markt zwar immer noch attraktiv sei, aber dass sich das Geschäftsumfeld in der EU verschlechtert habe und ausländische Unternehmen vor allem in den folgenden vier Bereichen vor größeren Herausforderungen stünden. Quelle: German.China.org.cn

Anmerkung Christian Reimann: Ist dieses Medium, das einzige in Deutschland, was Transparenz einfordert? Es ist zu begrüßen, wenn es mehr davon geben würde. Bitte lesen Sie dazu auch Wer braucht solche Medien? Arbeitsverweigerung beim Nord-Stream-Terror (und bei Corona) .

Anmerkung unseres Lesers T.H.: Wenn ich solche Artikel wie diesen lese, dann läuft es mir eiskalt den Rücken herunter. Besonders bei Sätzen wie diesem hier: “Aber Demokratie in Zeiten der Klimakrise muss anders aussehen können als vorher.” Ich empfinde das als kaum verhohlene Umschreibung von “Wir dürfen die Demokratie nach unserem Weltverständnis umformen, denn wir sind ja die Guten.” Von dem unbeweisbaren Unfug, gerade die Demokratien seien durch den Klimawandel besonders gefährdet, mal ganz abzusehen. Die Hybris der vermeintlich Wohlmeinenden hat in der Geschichte selten zu etwas Gutem geführt.

Anmerkung André Tautenhahn: Es werden also eine Menge neuer Gaskraftwerke benötigt, um aus dem Verbrennen von Erdgas Strom zu erzeugen, der wiederum gebraucht wird, um die Wärmepumpen zu betreiben, die die Bürger nun massenweise einbauen sollen, damit sie nicht länger Erdgas direkt zum Heizen ihrer Häuser verwenden. Klingt plausibel.

dazu: Ampel einigt sich auf Heizungs-Gesetz

Nach den Beschlüssen des Koalitionsausschusses hat sich die Ampel-Koalition auf das umstrittene Gesetz zum Austausch von Öl- und Gasheizungen verständigt. Der Entwurf des Gebäudeenergiegesetzes, der ntv.de vorliegt, sei geeint und solle schnell in die Beratung mit Ländern und Verbänden gehen, hieß es aus Kreisen des Wirtschafts- und Bauministeriums. Neue Heizungen sollen ab 2024 so in der Regel mit mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden. Auch das Gesetz zum Energiesparen (Energieeffizienzgesetz) sowie Regelungen für den Ausbau der Windenergie (Bundes-Immissionsschutzgesetz) würden in Kürze folgen.

Per Gebäudeenergiegesetz will die Regierung regeln, dass ab 2024 bei einem Heizungstausch auf erneuerbare Energie gesetzt wird. Damit soll der Klimaschutz im Wohnbereich vorangetrieben werden. “Das Gesetz gibt ein klares Signal für Investitionen und schafft damit Planungssicherheit für Haus- und Wohnungseigentümer, Hersteller und Handwerker”, sagten Regierungsvertreter. Das sei angesichts der langen Investitionszeiträume wichtig. Öl- und Gasheizungen dürfen – mit einigen Ausnahmen – maximal 30 Jahre betrieben werden.

Der Übergang werde – wie vorgesehen – pragmatisch und sozial verträglich gestaltet. “Es gelten Übergangsfristen, technologieoffene Erfüllungsoptionen und Befreiungsmöglichkeiten in besonderen Situationen”, hieß es in den Ministerien. Um das Gesetz verbraucherfreundlich zu gestalten, wurden die Übergangsfristen und die Optionen – vor allem für den Neubau – noch mal erweitert, zum Beispiel um Solarthermie. “H2-ready”-Gasheizungen, also Heizungen, die auf 100 Prozent Wasserstoff umrüstbar sind, seien möglich. Sie dürften aber nur dann eingebaut werden, wenn es einen verbindlichen Investitions- und Transformationsplan für Wasserstoffnetze gibt.

Quelle: n-tv

dazu auch: Kaum Ausnahmen – Habeck setzt sich beim Gasheizungsverbot weitgehend durch

Die Bundesregierung hat sich auf einen Entwurf für das Gebäudeenergiegesetz geeinigt. Damit sollen ab kommendem Jahr neu eingebaute Öl- und Gasheizungen weitgehend verboten werden. Die Ausnahmen werden nur wenige betreffen. Doch ein Punkt birgt weiteres Streitpotenzial.

Quelle: Welt Online

Anmerkung Christian Reimann: Leider befindet sich die Fortsetzung dieses „Welt“-Artikels hinter einer Bezahlschranke. Während jedoch andere Medien die Ausnahmen hervorheben, betont das Springer-Medium, dass diese „kaum“ vorhanden seien. Offensichtlich ist insbesondere Herrn Habeck nicht bewusst, dass Projekte wie der geplante Heizungsaustausch kein “Auftrag für die Menschen, für Deutschland” sind, sondern dem Wohlergehen der hiesigen Bevölkerung schaden. Obwohl der Ausbau von Wärmepumpen bisher noch relativ gering ist, droht hierzulande ein Energieengpass. Erinnert sei u.a. an die Hinweise Wieso viel Windstrom im Norden in Baden-Württemberg zu Stromsparaufrufen führt und dazu: Drohende Stromausfälle: Bundesnetzagentur will Laden von E-Autos beschränken mit einer Anmerkung.