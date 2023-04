dazu: Medienbericht: Macron bietet Xi Zusammenarbeit bei Friedensplan für Ukraine an Frankreichs Präsident Macron will seinen Plan für Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland mit den Behörden in China erörtern. Sollte sich Macrons Projekt als erfolgreich erweisen, könnten die Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau im Sommer stattfinden. Quelle: RT DE

Washingtons Reaktion auf die Lateinamerikareise des russischen Außenministers Sergej Lawrow zeugt von Hilflosigkeit. Während Lawrow am Montag (Ortszeit) zum Auftakt seiner fünftägigen Besuchstour in Brasilien das Angebot des südamerikanischen Landes begrüßte, im Ukraine-Konflikt zu vermitteln, reagierte die US-Regierung mit einer Beleidigung. Das Weiße Haus warf der Regierung von Präsident Luiz Inácio Lula da Silva vor, sie plappere »russische und chinesische Propaganda nach«. Statt der von Lula da Silva vorgeschlagenen Friedensinitiative erwarte sein Land, dass der brasilianische Präsident Moskau auffordere, »die Feindseligkeiten zu beenden und die russischen Streitkräfte aus der Ukraine abzuziehen«, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby. In Brasília biss der ehemalige Konteradmiral der US Navy damit auf Granit. Die von den USA attackierten Brasilianer reagierten verärgert. Außenminister Mauro Vieira wies die Kritik an der Politik seines Landes zurück. »Nein. Ich stimme dem überhaupt nicht zu«, kommentierte Vieira die Äußerungen Kirbys. Örtliche Medien warfen Washington vor, sich unzulässig einzumischen. »Es geht nicht darum, eine Außenpolitik zu machen, die den USA, dem Vereinigten Königreich oder wem auch immer gefällt«, verteidigte auch Pérsio Glória de Paula, ein Russland-Spezialist am Zentrum für fortgeschrittene Situationsanalyse (NAC) der Militärakademie Escola de Guerra Naval in Rio de Janeiro, die Vorschläge Lulas. Gegenüber der russischen Agentur Sputnik verwies der Experte darauf, dass der westliche Block »ein aktiver Teil des Konflikts ist«. Lula da Silva hatte erst am Sonnabend beim Staatsbesuch in China auf die Mitverantwortung der USA und der EU für den Ukraine-Krieg hingewiesen. Die Vereinigten Staaten sollten endlich »aufhören, den Krieg zu schüren, und anfangen, über Frieden zu reden«, sagte er bei der Abreise aus Beijing.

Brasiliens Präsident Lula da Silva unternahm eine historische Reise nach China, wo er zahlreiche Kooperationsabkommen unterzeichnete und versprach, die Vorherrschaft des US-Dollars in Frage zu stellen.

Brasiliens linker Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, im Volksmund Lula genannt, unternahm im April eine historische Reise nach China.

Dort vertieften die beiden Länder ihre umfassende strategische Partnerschaft und unterzeichneten 15 Abkommen in den Bereichen Handel, wissenschaftliche Forschung, Technologie, erneuerbare Energien, Landwirtschaft, Fleischproduktion, Finanzen, digitale Wirtschaft, Kommunikation, Medien, Bekämpfung von Armut und Hunger und sogar die gemeinsame Entwicklung von Satelliten und die Zusammenarbeit im Weltraum

China hat Investitionen in Höhe von schätzungsweise 50 Milliarden brasilianischen Reais zugesagt. Symbolischerweise wird eine brasilianische Fabrik, die bisher vom US-Automobilhersteller Ford betrieben wurde, künftig von dem chinesischen Elektroautohersteller BYD betrieben.

Das Treffen zwischen Lula und Präsident Xi Jinping in Peking fand nur wenige Wochen nach der Vereinbarung zwischen China und Brasilien statt, im bilateralen Handel die jeweiligen Landeswährungen zu verwenden und den US-Dollar auszuschließen.

Bei seinem Besuch in China machte Lula deutlich, dass die Entdollarisierung für sein Land höchste Priorität hat.

“Jede Nacht frage ich mich, warum alle Länder ihren Handel auf den Dollar stützen müssen”, sagte Lula laut einem Bericht der Financial Times.

“Warum können wir nicht mit unseren eigenen Währungen Handel treiben?”, fragte der brasilianische Staatschef. “Wer hat denn beschlossen, dass der Dollar die Währung ist, nachdem der Goldstandard abgeschafft wurde?”

Viele US-Politiker zeigten sich empört über das historische Abkommen zwischen China und Brasilien zur Entdollarisierung.

Die neue Präsidentin der BRICS-Bank hat enthüllt, dass der vom globalen Süden geführte Block auf dem Weg zur Entdollarisierung ist und sich allmählich von der Verwendung des US-Dollars entfernt.

Die neue Entwicklungsbank plant, fast ein Drittel (30 %) ihrer Kredite in den Landeswährungen der Mitglieder der Finanzinstitution zu vergeben.

Dilma Rousseff, die linksgerichtete ehemalige Präsidentin Brasiliens, hat im März dieses Jahres die Leitung der in Shanghai, China, ansässigen Neuen Entwicklungsbank (NDB) übernommen.

Die NDB wurde 2014 vom BRICS-Block (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) als eine auf den Globalen Süden ausgerichtete Alternative zur von den USA dominierten Weltbank gegründet, die dafür berüchtigt ist, verarmten Ländern neoliberale Wirtschaftsreformen aufzuzwingen, die deren Entwicklung behindern.

In einem Interview mit Chinas größtem Medienunternehmen CGTN am 14. April erklärte Rousseff: “Wir müssen Wege finden, um Wechselkursrisiken und andere Probleme zu vermeiden, wie etwa die Abhängigkeit von einer einzigen Währung, wie dem US-Dollar.” […]

Auf die Frage, vor welchen Herausforderungen die BRICS und die NDB stehen, antwortete Rousseff: Die Welt ist derzeit von einer hohen Inflation und einer restriktiven Geldpolitik bedroht, insbesondere in den Industrieländern. Eine solche Geldpolitik bedeutet höhere Zinssätze und damit eine höhere Wahrscheinlichkeit eines Wachstumsrückgangs und einer Rezession. Hier stellt sich eine wichtige Frage für die BRICS. Wir brauchen einen Mechanismus, einen so genannten Anti-Krisen-Mechanismus, der antizyklisch sein und die Stabilisierung unterstützen muss. Es müssen Wege gefunden werden, um Wechselkursrisiken und andere Probleme zu vermeiden, wie etwa die Abhängigkeit von einer einzigen Währung, wie dem US-Dollar.

