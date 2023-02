dazu auch: Beratungen über Unterstützung der Ukraine und Munitionsknappheit

In Brüssel beraten die Verteidigungsminister der NATO-Staaten über die weitere Unterstützung der Ukraine. Dabei dürfte es auch um das Thema Munitionsknappheit gehen. Nach Angaben von NATO-Generalsekretär Stoltenberg verbraucht die Ukraine deutlich mehr Munition als westliche Rüstungsfirmen herstellen können. […]

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine habe sich die Wartezeit für großkalibrige Munition von 12 auf 28 Monate verlängert. „Bestellungen von heute werden erst zweieinhalb Jahre später geliefert“, beklagte Stoltenberg vor dem NATO-Treffen.

Weil auch die Vorräte des Verteidigungsbündnisses allmählich zur Neige gingen, sollten die Mitgliedsstaaten kurzfristig neue Lieferverträge abschließen. Die Rüstungskonzerne wiederum müssten ihre Herstellungskapazitäten ausbauen.

Quelle: Deutschlandfunk

und: Nato is in ammunition race against Russia in Ukraine, says Stoltenberg

Ukraine’s ammunition shortages were “acute”, a senior western intelligence official told the Financial Times, adding that the speed of western supplies would be critical to the outcome of Russia’s attempt to regain the initiative in the war.

Kyiv’s forces are estimated to be firing more than 5,000 artillery rounds every day — equal to a smaller European country’s orders in an entire year in peacetime.

Russia is estimated to be firing four times that amount each day as it seeks to gain territory in the east of the country and deploy tens of thousands of newly trained conscripts in the war.

Quelle: FT

Hinweis: Hier geht es zum Aufruf Manifest für Frieden. Knapp 440.000 Unterzeichner sind es bereits.