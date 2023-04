dazu: So sehen Sieger aus

Historischer Erfolg für KPÖ plus in Salzburg: Nach 74 Jahren Wiedereinzug in den Landtag. Kampagne mit kommunaler Sozialpolitik.

Bei den Landtagswahlen im österreichischen Bundesland Salzburg war die KPÖ plus der große Sieger. Sie zog mit 11,7 Prozent der Wählerstimmen in den Landtag ein. Es ist das beste Ergebnis der Kommunistischen Partei Österreichs auf Landes- und Bundesebene in ihrer Geschichte. (…) Sie bekommt mit ihrem Ergebnis vier Sitze im Landtag, in dem sie nach 74 Jahren wieder einzieht. Salzburg ist das zweite Bundesland, in dem die KPÖ im Landesparlament erneut vertreten ist. 2005 zog die KPÖ bereits in der Steiermark ebenfalls mit vier Mandaten in den Landtag ein. Seither ging ihr Wachstum in der steirischen Landeshauptstadt Graz weiter, wo sie seit 2021 mit Elke Kahr die Bürgermeisterin stellt. Durch das historische Wahlergebnis überholte die KPÖ plus sogar die Grünen und zieht als viertstärkste Fraktion im neuen Landtag ein. Die KPÖ plus ist in Salzburg eine Plattform, zur kommunistischen Partei stieß nach 2017 die ehemalige Grüne Jugend hinzu. Diese hatte sich von der Mutterpartei getrennt und sich als Junge Linke neuformiert. Die KPÖ änderte ihren Namen in KPÖ plus. Ihr Spitzenkandidat Kay-Michael Dankl war einst Bundessprecher der Grünen Jugend. Im Wahlkampf setzte er ganz auf das Thema bezahlbares Wohnen, denn Salzburg ist eine der teuersten Städte. Besonders die Mieten sind durch verfehlte Politik und Immobilienspekulation enorm gestiegen (…) Neben der Themensetzung war es der Spitzenkandidat, der die Wähler überzeugte. Das Ausmaß des Wahlerfolgs wird am Ergebnis der Stadt Salzburg ersichtlich: Dort gewann die Partei 20,6 Prozentpunkte dazu und wurde mit 21,8 Prozent nur knapp Zweite hinter der ÖVP, die gerade einmal 2,6 Prozentpunkte mehr Stimmen erhielt. (…) Die Stimmenzugewinne der KPÖ plus kamen zu gleichen Teilen von SPÖ und Grünen, etwas weniger von den Nichtwählern. (…) Mit einem rein auf kommunale Sozialpolitik zugeschnittenen Wahlprogramm konnte die KPÖ in beiden Landeshauptstädten auch aus dem bürgerlichen Lager hinzugewinnen: Etwa 30 Prozent der KPÖ-Wähler vom Sonntag machten 2018 ihr Kreuz noch bei ÖVP, FPÖ und liberalen Neos.

Quelle: junge Welt