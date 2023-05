Hier ist der Link zum neuen Stück von Lisa Fitz. Der Song hat heute Premiere. Er ist leider sehr aktuell. Dennoch, es gibt auch die anderen, die tapferen, mutigen Journalisten. Diesen ist der Song gewidmet.- Der Text ist als Lauftext auf dem Video wiedergegeben. Und zum leichteren Lesen im Folgenden angefügt.



DER JOURNALIST *** SONG *** PREMIERE 10. Mai 2023

DER JOURNALIST – der neue Song von Lisa Fitz, hochaktuell und auf den Punkt.

(Text: Lisa Fitz ; Produzent: Reinhold Hoffmann)

Es war ein tapferer Journalist,

der wollte nicht mehr schweigen,

ein ganz normaler Journalist,

wollt’ endlich Flagge zeigen.

Was war von ihm noch geblieben,

von seinem Geist und der Schläue?

Verloren, verschimmelt und fermentiert,

als Perlen vor die Säue.

Er schrieb, was gewünscht und sah jeden Tag

die Wahrheit im Staube verrecken.

Und war es leid, dem Narrativ,

dem verlog´nen, die Stiefel zu lecken.

Der tapfere, mutige Journalist,

der wollte nicht mehr kriechen,

er konnte den ganzen stinkenden Mief

der Feigheit nicht mehr riechen.

In der Redaktion verstaubt,

der sich selber nix mehr glaubt

als korrumpierter Kritzelwurm –

Wurm, oh Wurm!

DER JOURNALIST, DER JOURNALIST,

DER JOURNALIST IST, WAS ER IST!

DER JOURNALIST, DER JOURNALIST,

DER JOURNALIST IST, WAS ER IST!

Der tapfere, gute Journalist,

der wollte sich nicht mehr bücken

Er wollte wieder aufrecht stehen,

mit stolzem, geradem Rücken.

Nach all den vielen Jahren

als bezahlter Auftrags-Clown,

wollt er sich endlich – endlich! –

wieder stolz im Spiegel anschauen.

Und die Kollegen staunten nicht schlecht,

da war auf einmal zu lesen

was zu denken sie schon nicht mehr gewagt,

aus dem Giftschrank die Thesen.

Unser mutiger Journalist

war nicht mehr klein, sondern groß,

sein Hirn und Herz war’n auf einmal so licht,

doch – den Job war er los.

Die Wahrheit macht einsam und frei –

Geldnot zieht an dir wie Blei

Man ging an ihm vorbei.

Hallooo, is´ da jemand…

DER JOURNALIST, DER JOURNALIST,

DER JOURNALIST IST, WAS ER IST!

DER JOURNALIST, DER JOURNALIST,

DER JOURNALIST IST, WAS ER IST!

(SOLO)

Doooch … er fand eine neue Community

und neue Auftraggeber

Er trank nun auch nicht mehr so viel,

das dankte ihm seine Leber.

Und die Moral von der Geschicht:

Steh’ aufrecht, verrat‘ dich nicht!

Klar in der Botschaft – ohne Zorn

schau nach vorn, schau nach vorn!

Bleib nicht liegen, liegen

lass´ dir nicht die Seele verbiegen,

lerne, Lügner das Fürchten zu lehren –

und sei ein Optimist.

DER JOURNALIST, DER JOURNALIST,

DER JOURNALIST IST, WAS ER IST!

Ja, was isser denn…??

DER JOURNALIST, DER JOURNALIST,

DER JOURNALIST …EIN OPTIMIST!

Es gibt so viele gute, investigative, mutige …

DER JOURNALIST, DER JOURNALIST,

DER JOURNALIST IST, WAS ER IST!

Reden ist Silber, Schweigen ist Blech und Schreiben – ist Gold

DER JOURNALIST, DER JOURNALIST,

DER JOURNALIST – EIN OPTIMIST!

Quelle: LISA FITZ, 10.05.2023