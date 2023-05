Hinweise des Tages II

Anmerkung Christian Reimann: Allen Warnungen zum Trotz hält die EU-Kommission – aber auch die deutsche Bundesregierung – weiter an einer sog. Energiewende fest. Der Wohlstand in der EU und in Deutschland wird gefährdet. Profitieren werden insbesondere sehr Vermögende in den USA. Die deutsche Präsidentin der EU-Kommission, Frau von der Leyen, hatte z.B. bereits Anfang Juni 2021 die Partnerschaft zwischen dem Green Deal der EU und Breakthrough Energy (eine Investmentfirma, an der auch Bill Gates beteiligt ist) verkündet. In einem kurzen Video treten Frau von der Leyen und Herrn Gates gemeinsam auf und loben das Public Private Partnership-Projekt.