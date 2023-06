Einladung zum 36. Pleisweiler Gespräch mit Jacques Baud

Wie schon angekündigt treffen wir uns am Samstag, den 8. Juli 2023, um 15:00 Uhr im Haus des Gastes in 76887 Bad Bergzabern, Rötzweg 7, zum Gespräch mit Jacques Baud. Das Thema des Gesprächs: „Ukraine – aktuelle Lage und Friedensperspektiven“. Hier finden Sie eine PDF-Datei der Einladung mit der Anregung, diese in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis weiterzugeben. Selbstverständlich sind Sie selbst herzlich willkommen. Albrecht Müller, Initiator der Pleisweiler Gespräche und ihr Unterstützerkreis.



Zum Gegenstand des Vortrages und des Gesprächs:

Von der Art und Weise, wie man eine Krise versteht, folgt die Art und Weise, wie man sie löst. Unser derzeitiges Verständnis des Ukraine-Konflikts beruht jedoch ausschließlich auf dessen Wahrnehmung. Wir haben uns eingeredet, dass Russland nicht gewinnen kann, doch es gewinnt. Seit dem Sommer 2022 ist die Ukraine nur dank westlicher Hilfe in der Lage zu kämpfen. Die Vorschläge, die Zelenskij Russland im März 2022 unterbreitet hatte und die damals einen für die Russen akzeptablen Kompromiss darzustellen schienen, wurden unter westlichem Druck zurückgezogen. Von da an schien sich – mit zunehmendem zeitlichen Abstand – immer weniger ein Kompromiss abzuzeichnen. Der Westen bemüht sich, alles auszuschließen, was als russischer Sieg verstanden werden könnte. Aber Fakten sind Fakten, und die westliche Politik spielt mit ukrainischen Leben. Es ist an der Zeit, zur Realität zurückzukehren, die Fakten zu akzeptieren und die Zukunft der Ukraine zu gestalten, bevor nichts mehr von ihr übrig ist.

Zum Referenten:

Jacques Baud hat für den Schweizer Strategischen Nachrichtendienst, die NATO und die Vereinten Nationen gearbeitet. Mit seinem demnächst erscheinenden Buch „Putin – Herr des Geschehens?“ liefert er auf der Grundlage von Dokumenten, die hauptsächlich von den USA, der Ukraine, der russischen Opposition und internationalen Organisationen stammen, einen sachlichen Blick auf die Realität und öffnet die Tür für eine unvoreingenommene Einschätzung des Kriegs in der Ukraine.

Jaques Baud hat einen Master in Ökonometrie und ein abgeschlossenes Nachdiplomstudium in internationaler Sicherheit und internationalen Beziehungen. Er arbeitete als für die Ostblockstaaten und den Warschauer Pakt zuständiger Analyst für den Schweizer Strategischen Nachrichtendienst und leitete die Doktrin für friedenserhaltende Operationen der Vereinten Nationen New York. Dort war er zuständig für die Bekämpfung der Proliferation von Kleinwaffen bei der NATO und beteiligt an den NATO-Missionen in der Ukraine.

Zum Ablauf und andere Hinweise:

Wir fangen pünktlich an. Nach einer kurzen Begrüßung folgt der Vortrag, dann eine kurze Pause und dann die Diskussion und das Gespräch unter den Gästen. Das Ende ist offen, vermutlich gegen 18 Uhr.

Die Halle wird um 14:15 Uhr geöffnet.

Bitte beachten Sie, dass dieses Pleisweiler Gespräch wie schon die letzten Gespräche nicht in Pleisweiler, sondern in der Stadt Bad Bergzabern stattfindet.

Wir bitten um Anmeldung, damit wir die richtige Ausstattung des Raumes planen können. Nutzen Sie dazu bitte: [email protected].

Der Eintritt ist frei. Wenn Sie etwas für die Deckung der Kosten in die Sammelboxen tun, freut und erleichtert uns das.

Auch dieses Pleisweiler Gespräch wird aufgenommen und als Video ins Netz gestellt.

Für Nicht-Ortskundige:

Sie können Bad Bergzabern mit dem Pkw von Richtung Karlsruhe kommend über die A 65 und B 427, oder von Landau kommend über die A 65 und B 38, oder von Annweiler und Klingenmünster kommend über die B 10 und B 48 erreichen, oder vom Elsass über die B 38.

Sie können Bad Bergzabern im Stundentakt mit dem Zug erreichen – über Karlsruhe oder Neustadt/Weinstraße oder Wissembourg/Elsass mit Umsteigen in Winden (Pfalz), und von dort in Richtung Bad Bergzabern.

Sie erreichen den Veranstaltungsort, das Haus des Gastes, mit dem Pkw. Oder vom Bahnhof Bad Bergzabern aus zu Fuß in 16 Minuten. Der Weg führt durch die Stadt.

Wenn Sie von weiter her anreisen und das Gespräch nutzen wollen, um ein Wochenende in der Südpfalz zu verbringen, dann sollten Sie nicht zögern. Die Südpfalz hat eine reizvolle Landschaft.

Übernachtungsmöglichkeiten in Bad Bergzabern zeigt die folgende Übersicht und jene für Pleisweiler. Wenn Sie Hilfe bei der Suche nach Zimmern brauchen, dann wenden Sie sich an [email protected]ße.de.