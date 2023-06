Aktueller Newsletter zum Fall Julian Assange

In der letzten Woche haben sich die juristischen Aussichten für unseren Kollegen Julian Assange zumindest offiziell noch einmal verschlechtert, weil zwei seiner Berufungsanträge nicht zur Verhandlung am Londoner High Court zugelassen wurden. Die NachDenkSeiten berichteten. Das Wort „offiziell“ ist eingefügt, weil man schon lange den Eindruck bekommt, dass Julian Assange von Seiten der Justiz nie eine wirklich faire Chance gegeben wurde. Seit dem 11. April 2019 sind nur zwei Fotos von ihm an die Öffentlichkeit gelangt, seit September 2020 war er nicht mehr im Gerichtssaal anwesend. Es ist, als versuchten seine Gegner, ihn verschwunden zu machen. Um ihn etwas präsenter und sichtbarer zu machen, veröffentlichen wir einmal mehr den Newsletter von Free Assange Berlin. Vielen Dank an alle Teilnehmer und Organisatoren, die für Julian Assanges Freiheit und die Pressefreiheit auf die Straße gehen. Moritz Müller.



Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter für die Freiheit von Julian Assange,

für Pressefreiheit und freie Rede,

liebe Newsletterleserinnen und -leser,

es gibt leider Neuigkeiten zu Julians Gerichtsverfahren, die keine guten sind und für weltweite Empörung gesorgt haben.

Der für Assanges Revisionsverfahren beauftragte Richter Sir J. Swift hat die Berufung ohne Anhörung auf nur 3 DinA4-Seiten abgelehnt!

Nach 10 Monaten!

twitter.com/FreeAssange_eu/status/1667272441092009987

Zu den neuen Entwicklungen des Falls ist auf den NDS ein Artikel von Moritz Müller erschienen.

Die Tagesschau berichtet relativ ausgewogen so: tagesschau.de/kommentar/assange-auslieferung-117.html

Allerdings wird auch hier wieder der Anschein erweckt, als handle es sich bei Assanges Verfolgung und seiner jahrelangen Auslieferungshaft in HMP Belmarsh um ein normales Verfahren innerhalb rechtsstaatlicher Grenzen, – doch tatsächlich wurden und werden rechtsstaatliche Prinzipien verletzt und missachtet!

Reporter ohne Grenzen äußert sich zutiefst besorgt: reporter-ohne-grenzen.de/pressemitteilungen/meldung/auslieferung-von-assange-rueckt-gefaehrlich-nahe

Junge Welt: freiepresse.news/2023/06/06/nato-osterweiterung-und-wikileaks/

Wahre Worte von Martin Sonneborn:

Richard Medhurst schreibt seit langer Zeit zu Julian Assanges Fall, in folgendem Video (engl.) zeigt er die 3 Seiten des Swiftschen Urteils und berichtet und erklärt einige der Punkte darin.

Einschätzung von ConsortiumNews (engl.): consortiumnews.com/2023/06/08/high-court-denies-assange-right-to-appeal-putting-him-perilously-close-to-extradition/

️ Julians Anwaltsteam hatte wenige Tage Zeit, um auf das Urteil zu reagieren, am heutigen Dienstag ist der neue Antrag eingereicht worden. ️

Stella Assange wird das Datum der neuerlichen Anhörung bekannt machen, sobald es feststeht: twitter.com/FreeAssange_eu/status/1668348408770228224

Gemischte Themen:

Michael Sontheimer zu Whistleblowing und Pressefreiheit, Assange und Snowden:

Chris Hedges zum Tag der Pressefreiheit: manova.news/artikel/das-imperium-der-schande

Zur Erinnerung! sevimdagdelen.de/historischen-bundestagsbeschluss-umsetzen-freiheit-fuer-julian-assange-einfordern/

!!! EL PAÌS (engl.): Geheimer Ordner der Central Intelligence Agency („CIA“) und eine riesige Menge an neuen Daten wurden als NEUE BEWEISE im spanischen Verfahren vorgestellt, das das illegale Ausspionieren von Assange und seinen Anwälten zum Thema hat! english.elpais.com/international/2023-06-04/police-omitted-folder-called-cia-from-the-computer-of-spaniard-who-allegedly-spied-on-julian-assange.html

PRESSEERKLÄRUNG (engl.) Berichte, dass die FBI Untersuchung zu Julian Assange „wiedereröffnet“ wurden sind nicht korrekt: dontextraditeassange.com/press-release/reports-that-the-fbi-assange-investigation-has-been-re-opened-are-incorrect/

MUSIK und mehr

Solikonzert am 03.06.23 für Julian Assange in Hamburg:

Zum 4. Solikonzert für Julian Assange in Berlin: rationalgalerie.de/home/ja-zur-freiheit-nein-zum-krieg

Am Set: 4. Solikonzert Berlin – Der Talk apolut.net/am-set-4-solidaritaetskonzert-fuer-julian-assange-der-talk/

Zu Roger Waters Konzerten, u.a. in Berlin: freischwebende-intelligenz.org/p/wird-der-kunstler-unbequem-ist-er

JULIANS GEBURTSTAG am 3. Juli 2023:

Viele Mahnwachen werden an diesen Tag besondere Demos veranstalten, u.a. in BADEN-BADEN, HEIDELBERG, NRW, BERLIN freiepresse.news/2023/06/06/nato-osterweiterung-und-wikileaks/

Alle, denen der Fall Assange am Herzen liegt, sind herzlich eingeladen!

Die Gefängniszelle Belmarsh LIVE ist dann in Berlin vor Ort: youtube.com/@belmarshliveA9379AY

Mit solidarischen Grüßen

Almut Stackmann

FreeAssange Berlin

Mahnwache jeden 1. und 3. Donnerstag 18-20 Uhr Pariser Platz vor der US-Botschaft

Dok.: free-whistleblower.jimdofree.com/free-assange-berlin-1/

Web: freeassange.eu

Berliner Gezwitscher: twitter.com/Berlin4Assange