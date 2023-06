Videohinweise am Samstag

Stefan Luft [Auszüge transkribiert, CG]: “Die Friedensbewegung ist aus unserer Sicht die einzig gesellschaftlich relevante Kraft, die den vorherrschenden Narrativen eine Alternative entgegenzusetzen hat. Sie hat das Potenzial, zu einem Politikwechsel in Deutschland beizutragen, so unwahrscheinlich das zurzeit erscheinen mag. […]”

Günter Verheugen [Auszüge transkribiert, CG]: “Ich würde ja gerne sagen, dass dieses Buch ein Beitrag zur Debatte sein soll. Das kann ich aber gar nicht sagen, weil wir diese Debatte ja nicht haben. Es ist es ist ein Buch, das nach meiner Meinung, dazu beitragen kann und soll, die notwendige Debatte über das, was wir in Deutschland in diesem Krieg zu suchen haben und was wir in diesem Krieg wollen und von diesem Krieg wollen und von seinen Ergebnissen erwarten – diese notwendige Debatte endlich in Gang zu bringen. Es ist ja so, dass dieses “Russland-muss-verlieren-Lager” in unserer Politik eindeutig die Mehrheit [hat]. Dass dieses Lager der inhaltlichen Diskussion permanent ausweicht. Ich will jetzt gar nicht an die Brüllszene vom vergangenen Wochenende erinnern. Wo der Bundeskanzler für das Niederbrüllen von anderen sehr gelobt worden ist in unseren Medien. Ich wünsche mir keinen brüllenden Bundeskanzler in solchen Fragen, sondern ein kühl abwägenden und beherrscht bleibenden Kanzler. Mir ist aufgefallen […], dass wer kritische Fragen stellt, als ein nützlicher Idiot im Dienste von Putin oder Handlanger russischer Interessen dargestellt wird. Man könnte natürlich die Frage stellen: Wie wollen wir eigentlich diejenigen nennen, die bedingungslos den politischen Vorgaben und den politischen Interessen der westlichen Führungsmacht folgen? Da fällt mir auch ein Ausdruck zu ein. […] Dann möchte ich etwas sagen über die ‘Wahrheit’. Ich mache keine Medienschelte, keine Sorge. Das weiß ich schon lange, dass das keinen Zweck hat. Die haben immer mehr Druckerschwärze und mehr Sendezeit, als man selber zur Verfügung hat. […] Aber ich habe einen Wunsch an die Medien, nicht einfach das zu übernehmen, was ihnen angeliefert wird. Mir dreht sich immer der Magen rum, wenn ich – das geht immer los in der Washington Post und der New York Times. Dann kann man den Weg aus diesem Medien in die deutschen und europäischen Medien verfolgen. Es geht immer los mit: ‘sources close to the matter’, also Quellen, die Bescheid wissen, aber die werden nicht genannt. […] Das sind alles Geheimdienst-Informationen. Ich möchte gerne, dass unsere Medien kenntlich machen, was die dubiosen Quellen solcher Informationen sind. Mein Vorschlag wäre, dass wir einen Warnhinweis einführen, […] einen freiwilligen Warnhinweis, in dem steht: Achtung, dieser Beitrag kann Informationen enthalten, die aus dubiosen Quellen stammen und deren Richtigkeit wir nicht überprüfen können. […] Ich wünsche mir mehr kritische Reflexion über das, was geschieht und nicht die einfache Übernahme dessen, was man heute Narrativ nennt.”