Angestellte, Arbeiter, Gewerkschafter – Schauen Sie mal, was Sie an Versicherungsprovision zahlen müssen, um die Geschenke von Frau Nahles an die Finanzlobby zu finanzieren.

Im Beitrag über die neuen Verabredungen zur betrieblichen Altersvorsorge hatte ich den Verantwortlichen in Berlin eine „schamlose politische Korruption“ vorgeworfen. Diese Kritik bezog sich darauf, dass nicht die sachlich beste Lösung zur Verbesserung der Altersvorsorge ergriffen wird, sondern die Versicherungen und Banken bedient werden. Auf Kosten der Beitragszahler. Michael Krater, ein sachkundiger Leser der NachDenkSeiten, hat konkret vorgerechnet, was alleine an Provisionen für die Versicherungsvertreter anfällt – nach dem durchgerechneten Beispiel fast 5000 €. Von Albrecht Müller



Dieses Geld fehlt beim in der betrieblichen Altersvorsorge angesparten Geld und dann auch bei der Rente.

Die betroffenen Beschäftigten und ganz besonders die Gewerkschaftsmitglieder sollten sich diese geplanten Schachzüge der politischen Korruption, die auf ihrem Rücken ausgetragen wird, genauer anschauen.

Wenn die Betroffenen in den Betrieben und außerhalb mobil machen, dann und nur dann wird es eine Chance geben, die Sozialministerin Nahles und mit ihr Herrn Schäuble von ihrem teuren Irrweg abzubringen.

Schauen Sie sich die Zahlen und Berechnungen an.

Hier ist die Mail des NachDenkSeiten-Lesers Michael Krater vom 29. September 2016. Herzlichen Dank für diese Hilfe: