Avaaz gebärdet sich als Wurmfortsatz der US-Propaganda. Flugverbotszone zu fordern klingt gut, wenn man die Konsequenzen nicht beim Namen nennt.

Viele Menschen halten die NGO Avaaz für eine anständige Vereinigung. Sie veranstaltet Umfragen zu allerlei brennenden Problemen. Jetzt sammelt Avaaz Unterschriften für eine Petition an Obama, Erdogan, Merkel und andere westliche Staatsoberhäupter, eine Flugverbotszone über Nordsyrien einschließlich Aleppos durchzusetzen und zu diesem Zweck dort notfalls Flugzeuge abzuschießen. Diese Aufforderung ist nicht nur eine einseitige Parteinahme, es ist de facto die Aufforderung zum dritten Weltkrieg. Albrecht Müller



Zunächst einmal zu Ihrer Information die wesentlichen Teile der Petition von Avaaz:

Dann heißt es weiter:

Die Petition ist einseitig

Sie unterschlägt, wer diesen Krieg angefangen hat. Siehe dazu neben vielen anderen Beiträgen der NachDenkSeiten diesen Text von Robert F. Kennedy jr. „Warum die Araber uns in Syrien nicht wollen„.

Sie unterschlägt, dass der Westen über Saudi-Arabien und andere arabische Staaten und über islamistische Gruppen diesen Krieg ständig anheizt und finanziert.

Sie unterschlägt, dass es außer Flugzeugen auch andere schreckliche Waffen gibt, die weiter geduldet wären. Von Seiten der Rebellen, der USA, der Türkei, Saudi-Arabiens und so weiter.

Die Durchsetzung einer Flugverbotszone brächte die direkte militärische Konfrontation zwischen Russland und den USA

In der Petition selbst wird festgestellt, dass die Durchsetzung einer Flugverbotszone notfalls bedeutet, dass die durchsetzenden Nationen, in diesem Fall vornehmlich die USA und die NATO syrische und russische Flugzeuge abschießen sollen.

Daraus folgt die direkte Konfrontation zwischen Russland und den USA bzw. der NATO. Diese Einschätzung wird von Marine Gen. Joseph Dunford, the chairman of the Joint Chiefs of Staff geteilt. Siehe dazu hier. Ich zitiere (leider auf Englisch):

“The enforcement of a “no-fly” zone in Syria would mean a US war with both Syria and Russia, the top US uniformed commander told the Senate Armed Services Committee Thursday.

Marine Gen. Joseph Dunford, the chairman of the Joint Chiefs of Staff, spelled out the grave implications of the policy advocated by both predominant sections within the Republican Party as well as Democratic presidential candidate Hillary Clinton amid rising violence in Syria and increasing pressure by Washington on the Russian government to unilaterally agree to grounding its own aircraft as well as those of the Syrian government.”