Dazu eine treffende Anmerkung unseres Lesers D.S.: angesichts des Interviews von Frau Göring-Eckardt bei der BILD-Zeitung überkommt einen das Grauen.

Auf der Frage nach einer Präferenz von RRG oder Schwarzgrün: „Ob mit Linke oder CSU, es wird immer schwierig sein. Sarah Wagenknecht ist nationalpopulistisch, realitätsfremd in der Außenpolitik und pflegt eine besondere Nähe zu Putin.“

Es wirkt wie eine Mischung der besten MSM-Werkzeuge. Querfront-Keule und falsche Inhalte. Als ob die Nähe zu Putin in Sachen Frieden in Europa jetzt die schlechteste Sache wäre.

Zu der Frage: Sind die Grünen die letzte Pro-Flüchtlingspartei?

Göring-Eckardt: „Ja, wir sind die letzte Partei, die in der Flüchtlingsfrage zur Willkommenskultur steht.

Erst eine Suggestivfrage, um von vornherein festzustellen, dass die Linken angeblich schon rechtspopulistisch sind und dann Frau Göring-Eckardts dreiste Lüge dazu. Stand sie wie Herr Ramelow in Thüringen auf dem Bahnhof, um Flüchtlinge zu begrüßen.

Auf die Frage zu ihrer Meinung nach Aleppo, kann man sich ob ihrer Antwort nur an den Kopf fassen. Da unterstützt sie allen Ernstes die Forderung nach einer Flugverbotszone, wohlwissend, was in Libyen passiert ist und dass das zweifellos den 3.WK zur Folge hätte. Ach ja, von Sanktionen wird natürlich auch geschwafelt, die natürlich wieder in erster Linie Deutschland treffen würden. Verstehen Sie mich nicht falsch. Kriegsverbrechen der Russen sollen nicht übergangen werden, aber dann sollte man wenigstens im gleichen Atemzug die Versäumnisse der NATO-Streitkräfte erwähnen. Deir ez-Zor, Unterstüzung von al-Nusra, UN-Hilfe verhindernde Syrien-Sanktionen – suchen Sie sich etwas aus.

Das schlimmste ist m.M.n. aber die Realo-typische Machtgeilheit.

Auf die Frage, was sie im Leben noch erreichen will, kommt nicht etwa eine Wagenknecht’sche Antwort à la „Soziale Gleichheit, geeintes Deutschland, Frieden etc“ , sondern schlicht und ergreifend die entlarvende Antwort: „Regieren.“

Ich schäme mich als Berliner, dass ich hier in der Nähe grüner Hochburgen wohne und keiner mitbekommt, welches verlogene Personal die Leute da wählen.

Damit bleibt die Linke die einzig verbliebene Alternative, wenn Frau Wagenknecht nicht vorher intern von Dolchstößlern wie Kipping & Co abserviert wird.

Dazu Sahra Wagenknecht

So langsam sinkt der Vor-Wahlkampf auch in Deutschland auf Trump-Niveau. So lese ich von der Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt in der BILD, ich sei „nationalpopulistisch, realitätsfremd in der Außenpolitik und pflege eine besondere Nähe zu Putin.“ Das sind diffamierende Unterstellungen, die linke Alternativen für soziale Gerechtigkeit und Frieden in ein schräges Licht bringen sollen. Richtig ist: ich mache Politik für die sozialen Interessen der großen Mehrheit der Menschen in diesem Land anstatt vor Superreichen und Konzernen zu kuschen oder mich wie die Grünen von großen Rüstungsschmieden sponsern zu lassen. Anders als olivgrüne Befürworter von Kriegseinsätzen der Bundeswehr bin ich gegen eine weitere Militarisierung der Außenpolitik, sage Nein zu Waffenexporten und finde, dass die Bundesrepublik endlich die militärischen Strukturen der US-dominierten NATO verlassen sollte, damit wir nicht weiterhin für Interventionskriege und völkerrechtswidrige Drohnenmorde mitverantwortlich sind. Ich habe keine Sympathie für den russischen Oligarchenkapitalismus, aber ich lehne die Konfrontationspolitik gegenüber Russland ab, weil diese brandgefährliche Strategie den Weltfrieden bedroht. Aber alles das weiss die grüne Spitzenfrau Göhring-Eckardt, die auch schon Bodentruppen nach Syrien schicken wollte und als Mitglied der Atlantik-Brücke besondere Nähe zu Washington pflegt, natürlich auch. Deshalb sollte sie sagen, worum es ihr in Wahrheit geht: den Grünen, die so ticken wie Frau Göhring-Eckardt, ist Merkel tatsächlich näher als die Linke. Ob das gegen uns Linke oder nicht eher gegen die betreffenden Grünen spricht, mag jeder für sich entscheiden.

Quelle: Sahra Wagenknecht auf Facebook

Ergänzende Anmerkung JK: Auf die Frage der grünen Basis, warum sie Mitglied der Atlantik-Brücke sei, antwortete Göring-Eckardt: „… ich bin, wie einige andere GRÜNE, Mitglied des Vereins Atlantik-Brücke. Die Atlantik-Brücke ist ein Verein, der – wie in seiner Satzung festgeschrieben – der Förderung der Völkerverständigung dient.“