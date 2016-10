Videohinweise der Woche

passend dazu: Geschichte Überdenken mit Noam Chomsky: Die Neue Weltordnung und Grand Area Planning Dies ist der zweite Teil unserer Serie mit dem Titel „Geschichte Überdenken“, in dem wir die Geschichte untersuchen und Fakten hervorbringen, die in der Regel vom Mainstream sowie der historischen Literatur vorenthalten und/oder ignoriert werden. Um Teil 1 zu sehen, klicken Sie hier. In diesem Teil der Serie spricht Prof. Noam Chomsky über die Pläne der USA vor Ende des zweiten Weltkrieges und wie diese implementiert wurden. Diese Fragen werden in diesem Video behandelt: Welche geopolitischen Pläne entwickelten die Vereinigten Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg für den Globus? Was ist die „Grand Area“ und wie hat sie die Sicherheit in der Welt und die Weltwirtschaft beeinflusst? Welche Rolle spielten Länder wie Deutschland, Italien und Griechenland und warum wurden antifaschistische Bewegungen in Europa bekämpft? Quelle: Activism Munich

Corporate and government debt huge + real wages flat = trouble; Inequality + consumers unable to spend = looming crisis; Crisis looms + gov’t desperate = gov’t spending + worker coops rise.

Our goal: To develop all participants’ understanding and ability to explain current economic events and trends to others. We open the floor to questions and comments when time permits.

