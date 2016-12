„Das politische Milieu und das journalistische Milieu sind in einer ideologischen Kernschmelze eine Verbindung eingegangen.“

Machtgeschützt und machtgestützt wird dem Volk in einem fort gesagt, was richtig ist, was es zu denken hat bzw. was die richtigen Gedanken sind.“ – Das ist eine Passage aus der Kamenzer Rede von Jörg Bernig. Ein NachDenkSeiten Leser hat uns darauf aufmerksam gemacht. Er bezog sich dabei auf einen Beitrag in den NachDenkSeiten, in dem beklagt worden war, dass es nur noch wenige kritische Literaten gebe. Jörg Bernig sei jedoch ein Gegenbeispiel, ein kritischer Literat. Leider werde er kaum gehört und gelesen. Seine Rede in Kamenz ist lesenswert. Hier ist sie in einer PDF-Version. Albrecht Müller.



Zur Einordnung noch folgende Informationen:

Kamenz ist der Geburtsort von Lessing. Und damit sind die dort gehaltenen Reden der Aufklärung verpflichtet.

Vor Jörg Bernig war Friedrich Schorlemmer aus Wittenberg der 1. Kamenzer Redner. Dann kam Feridun Zaimoglu mit der zweiten Rede.

Die Rede von Jörg Bernig ist jetzt auch als Broschüre zusammen mit Grußwort und Moderation veröffentlicht (3,-EUR).

Die Rede enthält einiges Anstößiges. Das wird man als Leser entweder genießen oder aushalten müssen. Soviel Toleranz muss sein. Hier als Kostprobe ein paar Passagen:

„Die Stigmatisierung der Kritiker der Einwanderungspolitik als >Islamophobe< und >Fremdenfeinde< macht allen nur zu deutlich, dass in diesem Land eben nicht, ohne gemaßregelt zu werden, über alles räsoniert werden darf. Freilich sagt der Befehlston, dass es sich bei allem um eine alternativlose Politik handele, dabei nichts anderes als das alte Gehorcht! Am Anfang des 21. Jahrhunderts sieht sich das Volk in Deutschland also mit voraufklärerischem Denken konfrontiert und mit realer Intoleranz gegenüber anderen Meinungen. Das konzertierte Agieren von Politik und Produzenten der veröffentlichten Meinung im neu entstandenen politisch-medialen Komplex hat zur Folge, dass diese Akteure ein Klima geschaffen haben, in dem die Demokratie selbst angegriffen wird. Ich sehe die – ja auch aufklärerischen – Errungenschaften der Revolution von 1989 in Gefahr.“

Die Freiheit des Denkens und der Meinungsäußerung, die Pluralität der Ansichten, die Abwesenheit von Gängelung, die Würde des Einzelnen, die Abwesenheit von staatlich, politisch, medial erzeugter Angst – das waren Traum, Wunsch und Ziel jener Aufständischen … von 1989.“

„Die Kanzlerin hat Deutschland in eine Isolation geführt, in der es von den anderen europäischen Staaten mit Erschrecken und Sorge beobachtet wird. Mit ihrer Politik ist die Kanzlerin dabei, die so oft im Munde geführte europäische Einigung definitiv zu erledigen: Sie hat dieses Europa schon zerschlagen und abermals schauen wir auf eine ‚Welt von gestern‘.“

Die eingangs zitierte Beobachtung, das politische Milieu und das journalistische Milieu seien eine enge Verbindung eingegangen, und sie schauten gemeinsam herablassend und schmähend auf das Volk, hilft zur Erklärung einiger Vorgänge.

Zum Beispiel: Stuttgart 21 und Wutbürger.

Die Kosten des Projektes werden jetzt auf zehn statt auf ursprünglich 6 Milliarden € geschätzt.

Und außerdem berichtet jetzt die Stuttgarter Zeitung:

Gutachter: Bahn hat Anhydrit-Probleme „unterschätzt“ In dem 166-seitigen Gutachten warnen erstmals auch Experten, die vom Staatskonzern selbst beauftragt wurden, vor Tunnelbaurisiken im Stuttgarter Untergrund. Zudem kritisieren KPMG und Basler mehrfach ausdrücklich, dass der Konzern die Anhydrit-Risiken in seinen S-21-Kostenberechnungen bisher unterbewertet und teils überhaupt nicht erfasst habe. Die Probleme des Tunnelbaus im Anhydrit seien bisher vonseiten der Bahn-Tochter DB Projekt Stuttgart–Ulm GmbH (PSU) „unterschätzt“ worden, betonen die Gutachter.

Vor beiden Risiken haben die „Wutbürger“ Stuttgarts gewarnt. Statt diese Warnungen ernst zu nehmen haben die Verantwortlichen in Politik und Medien das Etikett „Wutbürger“ verteilt und die Kritik am Projekt damit in die Ecke der Irrationalität verfrachtet.