Anpacken und Anfangen: Der Plan A für Österreich. Eindrucksvolles und Zwiespältiges in der Rede des österreichischen Bundeskanzlers (SPÖ)

Die Zuwanderungsfrage ist die denkbar ungeeignetste, um Emotionen zu schüren. Natürlich ist es leicht, Menschen gegeneinander aufzubringen. Und natürlich kann man seinen politischen Profit und sein Kleingeld damit wechseln. Aber ich halte es für falsch, wenn wir durch unbedachte Äußerungen 600.000 Moslems in Österreich in eine Eckes stellen und unter Generalverdacht stellen.

Und deshalb möchte ich, dass wir so rasch als möglich zu einem Generalkollektivvertrag in unserem Land kommen, der 1.500 Euro brutto als Mindesteinkommen regelt. Und wenn das nicht möglich ist, dass wir das auf dem herkömmlichen Weg tun, dann bin ich der Auffassung, dass wir alles Erdenkliche tun müssen, um die notwendigen gesetzlichen Voraussetzungen zu schaffen, um diesen Zustand herzustellen.

Wir haben mit 1.1., also mit Beginn dieses Jahres Maßnahmen umgesetzt, um gegen Lohn- und Sozialdumping entschieden vorzugehen. Nach meinem Geschmack können wir da noch deutlich mehr machen, und wir schlagen vor, das noch weiter auszubauen, weil das keine Kavaliersdelikte sind. Weil wenn jemand mit Lohndumping, Umweltdumping in den Markt geht und unsere eigenen Handwerksbetriebe verdrängt, dann schadet das nicht nur unseren Unternehmen, dann schadet das allen Steuerzahlen und Menschen in unserem Land. Und dann schadet das vor allem den Mitarbeitern unserer eigenen Betriebe.

Die Wahrheit ist, die Erika hat natürlich völlig recht mit ihren Einschätzungen und mit ihrer Klage. Und deshalb ist es für uns entscheidend, dass wir dafür sorgen, dass alle ihren Beitrag für unsere Gemeinschaft leisten, und das tut man nun mal über Steuern, weil es für uns nicht akzeptabel ist und weil es unsere Gesellschaft zerfrisst, wenn die Menschen in unserem Land das Gefühl haben, dass es ein paar gibt, die sichʼs richten können. Was sollen sich denn die Leute denken, die fleißig arbeiten, von ihrem Einkommen kaum über die Runden kommen und dann in der Zeitung lesen, dass die Superreichen nichts anderes zu tun haben, außer ihre Steuern und Gewinne nach Panama zu verschieben? Das ist Riesenthema.

Aber es geht in der Wirtschaft auch ganz entscheidend um Gerechtigkeitsfragen. Es geht um die Frage, ob die Kleinen profitieren, ob die Großen gewinnen. Ich habe vor Kurzem in Graz in einem Kaffeehaus mit einer Kaffeehausbesitzerin geplaudert, die sich bei mir ordentlich beschwert hat. Die Erika hat sich furchtbar darüber beschwert, weil die gesagt hat, drei Häuserblöcke weiter ist eine Starbucks-Filiale. Und jetzt erklären Sie mir bitte, warum ich brav meine Steuern zahlen soll und weiß, dass die nebenan mich konkurrenzieren und ihre Steuern nicht abliefern.

Lisa hab ich in Simmering getroffen, eine junge Frau, verzweifelt, arbeitslos. Sie hat sich immer wieder und immer wieder beworben. Dutzende Absagen bekommen. Sie hat mich gefragt: „Was mache ich falsch?“ Sie macht nichts falsch. Es ist Aufgabe, die Voraussetzungen zu schaffen, dass Menschen wie Lisa einen Arbeitsplatz in Österreich bekommen.

In Judenburg habe ich Rene getroffen, einen jungen Angestellten, der mir erzählt hat, dass er sich nicht sicher ist, ob er ein Kind in die Welt setzen soll mit seiner Frau, weil er nicht weiß, ob er in fünf oder in zehn Jahren noch Arbeit haben wird. Und ob er seinem Kind eine schöne Jugend bescheren kann.

Ich erinnere mich an Christine, eine Alleinerzieherin in Krems, die am Abend im Wintermantel in ihrer Wohnung sitzt, weil sie sich die Heizung nicht mehr leisten kann. Hat sie etwas falsch gemacht?

Und liebe Österreicherinnen und Österreicher! Ich bin nicht in die Politik gegangen, weil es mir wichtig ist, dass auf meiner Visitenkarte Bundeskanzler obensteht. Wenn ich ganz ehrlich bin, ist mir das nicht einmal besonders wichtig, ist mir das fast egal. Worum’s mir geht, ist: Ich will unser Land gemeinsam mit euch gestalten. Ich will unser Land gerechter machen.

Und deshalb möchte ich mich hier an dieser Stelle als Parteivorsitzender dieser stolzen Partei, verantwortlich für die Zukunft, aber auch für die Vergangenheit, für die guten und die weniger guten Entwicklungen, deshalb möchte ich mich hier an dieser Stelle für diese Enttäuschungen entschuldigen.

Und ich möchte mich deshalb ganz besonders bei all jenen bedanken, die bis zum heutigen Tag für unsere Überzeugungen, unsere Ideale und unsere Ziele brennen. Aber ich möchte heute hier auch ganz bewusst eine Botschaft an jene senden, die sich von uns abgewendet haben. Jene, die nicht mehr an uns glauben, jene, die von uns enttäuscht sind, jene, die vielleicht sogar zornig sind. Ich höre eure Botschaft und ja, ich verstehe eure Enttäuschung. Nicht ihr habt unseren Weg entlassen, wir haben unseren Weg verlassen.

Aber die Grundidee, um die es dabei geht, ist, dass wir aktiv unseren Staat, unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft gestalten worden. Wir brauchen einen Staat, der unternehmerisch denkt. Ein unternehmerischer Staat passt auf das Geld der Steuerzahler so gut auf, als wäre es sein eigenes. Ein unternehmerischer Staat investiert klug und hält seine Finanzen in Ordnung.

Im Gegenteil: Unser Ziel ist es, dass wir anstreben, unsere Steuer und Abgabenquote weiter zu senken…

1961 hat FJK in einer großen Rede, John F. Kennedy, in einer großen Rede als Ziel formuliert: Wir werden einen Mann auf den Mond bringen. 1961 eine völlige absurde Utopie. 1969 hat Neil Armstrong als erster Mensch tatsächlich den Mond betreten. Nicht einmal eine Dekade später. Was Amerika damals gemacht hat, sie haben eine Initiative sich vorgenommen, einen Moon Shot, wo sie gesagt haben, das wollen wir, das bringt unser Land weiter, das ist eine Initiative, die den Unterschied ausmacht. Und genau diese Initiativen, die den Unterschied ausmachen, sollen, die unser Land nach vorne bringen, um die geht’s mir in unserem Plan A.

Dass wir unsere Universitäten daran orientieren, an denen wir Exzellenz-Cluster schaffen wollen, die sich genau mit diesem Thema auseinandersetzen. Dass wir unsere Universitäten stärken dabei. Dass wir Forschung und Entwicklung in diesem Sektor kanalisieren und unterstützen. Und dass wir auch unsere Start-up-Strategie auf diese Ziele abstimmen. Weil mein Ziel ist es, dass in Zukunft Menschen, die Geld investieren wollen, die forschen und entwickeln wollen, die Arbeitsplätze schaffen wollen, wenn sie an Energie- und Umwelttechnik denken, an Österreich denken. Und sagen, das ist der Platz, wo man hier hinmuss. Und damit wir diese Initiative unterstützen können, wollen wir unsere Start-ups stärken. Und das ist ein Thema, das ein bisschen eine persönliche Leidenschaft für mich ist, ich gebe es zu. Es geht um Gründungen, es geht um Kreativität, es geht um Innovation bei dem Thema. Es ist ein kleiner Sektor in unserer Wirtschaft, er ist sehr dynamisch.

Mit wachsender Sorge haben wir verfolgt, was in Berlin, in Nizza, in den Straßen Londons oder Paris oder Istanbuls passiert ist. Wir sind hier mit einer globalen Bedrohung konfrontiert, die unsere westliche Lebensweise grundsätzlich infrage stellt. Wir haben erlebt, dass die Handlanger des sogenannten Islamischen Staats einen unglaublichen Hass auf unsere westliche Lebensweise entwickelt hat, auf unsere Kultur. Und ich kann Ihnen versichern, es darf kein Zweifel aufkommen, dass wir alle benötigten Ressourcen zur Verfügung stellen werden, um uns mit diesem Phänomen auseinanderzusetzen, unsere Grenzen zu schützen. Unser Bundesheer, unsere Geheimdienste, unsere Polizei werden alles tun, was notwendig ist, um unsere Lebensweise zu schützen, egal, ob diese Bedrohung von innen oder von außen kommt.

Was ich damit meine, ist, wir brauchen klare Mehrheiten. Wir Sozialdemokraten stellen den Führungsanspruch. Und mit unserem Plan A haben wir ein Konzept vorgelegt, das Maßnahmen beinhaltet, um unser Land dorthin zu bringen, wo es hingehört. Und weil wir diesen Führungsanspruch stellen, möchte ich das untermauern mit dem Vorschlag, dass wir in Österreich ein mehrheitsförderndes Wahlrecht einführen.

Die stärkste Partei soll automatisch mit den Regierungsverhandlungen beauftragt werden und einen zusätzlichen Bonus an Mandaten und Stimmrechten im österreichischen Parlament erhalten.

Liebe Österreicherinnen und Österreicher, immer dann, wenn wir für Veränderungen gekämpft haben, ist unser Land stark gewesen.

Immer dann, wenn unser Land stark gewesen ist, ist es den Menschen gut gegangen. Deshalb machen wir unser Land wieder stark! Sorgen wir dafür, dass Österreich wieder an der Spitze steht! Bringen wir gemeinsam unser Land nach vorne!