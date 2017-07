Anmerkung Paul Schreyer: Eine Posse aus der Rubrik „Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt“. Wenn Henryk M. Broder dazu sagt, dass auf diese Art „auch sowjetische Zensoren Geschichtsschreibung betrieben“ hätten, dann hat er ausnahmsweise Recht. In einer bemerkenswert unaufgeregten und sachlichen Rezension hat sich jüngst die New York Times mit dem Buch auseinandergesetzt. Sie schreibt: „Germans appear to want to disappear“ und resümiert: „When the German literary establishment unanimously denounced Mr. Sieferle’s work as an extremist tract, readers did not nod in agreement. They pulled out their wallets and said, ‚That must be the book for me.’ This is a sign that distrust of authority in Germany has reached worrisome levels, possibly American ones.“