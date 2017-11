Nachtrag: Lesermail zum Artikel „Bomben und Granaten aus abgereichertem Uran“.

Am 16. November veröffentlichten wir einen Artikel zum genannten Thema von Klaus-Dieter Kolenda: Was die „Guten“ bis heute verheimlichen: Sie haben Bomben und Granaten aus abgereichertem Uran eingesetzt. Dazu erreichten den Autor und die NachDenkSeiten-Redaktion eine E-Mail mit direktem Bezug zum in dieser Sache besonders engagierten Professor Günther. Da das Thema von den etablierten Medien unter der Decke gehalten wird und die Politik selbstverständlich davon nichts wissen will, veröffentlichen wir einen ersten Nachtrag von Klaus-Dieter Kolenda. Ein zweiter wird folgen. Albrecht Müller.



Nachtrag: Lesermail zu meinem am 16. 11. 2017 erschienenen Artikel „Bomben und Granaten aus abgereichertem Uran“.

Von Klaus-Dieter Kolenda

In diesem Artikel berichte ich über den verbrecherischen Einsatz dieser verheimlichten Massenvernichtungswaffen in den Kriegen des Westens 1991 und 2003 im Irak, aber auch 1995 in Bosnien und 1999 in Serbien und im Kosovo.

Ein wesentlicher Teil des Artikels ist eine posthume Würdigung von Prof. Siegwart-Horst Günther, einem deutschen Arzt, der schon 1991 Zusammenhänge zwischen der im Irakkrieg verwendeten Uranmunition von Seiten der USA und ihrer Alliierten und dem gehäuften Auftreten von Leukämien, Krebserkrankungen und Missbildungen bei Kindern vermutete und dann als Erster bewiesen hat, dass die zurückgebliebenen Geschosshülsen auf den Schlachtfeldern, mit denen die Kinder dort spielten, aus abgereichertem Uran bestanden und radioaktiv strahlten. Damit hatte er den Beweis erbracht, dass es sich bei den von ihm beobachteten gehäuften schweren Erkrankungen und Missbildungen bei den Kindern im Irak um strahlungsbedingte Schäden handeln könnte.

Darüber hat er anschließend die Öffentlichkeit in vielen Ländern in Vorträgen, Zeitungsartikeln, Rundfunk- und Fernsehinterviews unterrichtet. Er erhielt weltweite Anerkennung für dieses Engagement und wurde mit vielen Preisen und Ehrentiteln ausgezeichnet. So erhielt er 2007 in Salzburg den bedeuteten „Nuclear Free Future Award“ in der Kategorie „Aufklärung“. In Deutschland wird sein mutiges humanistisches Wirken aber bis heute von den Mainstream-Medien weitgehend totgeschwiegen.

Auf meinen Artikel erhielt ich eine Reihe Zuschriften, über die ich mich gefreut habe. Eine erscheint mir besonders interessant, weil sie ein authentisches Bild von Siegwart-Horst Günther aus der Sicht eines ehemaligen Nachbarn vermittelt, sodass ich sie in leicht gekürzter Form den Nachdenkseiten-Lesern bekannt machen möchte.