Anmerkung Jens Berger: Frankenbergers Artikel ist grauenhaft und reiht sich 1:1 in die hochnäsigen Kommentare ein, die ich bereits gestern massiv kritisiert habe . So langsam muss wohl sogar davon ausgehen, dass die Leitartikler mit vollem Vorsatz einen AfD-Sieg herbei schreiben wollen. Anders sind derlei intellektuelle Minderleistungen nicht mehr zu erklären.

Anmerkung unseres Lesers J.A.: (…) Und die FAZ wundert sich, daß formal sozialdemokratische Parteien Wähler verlieren, wenn sie gegen das eigene Programm und die Wählerinteressen verstoßen. (…) Komisch, daß nicht nur sozialdemokratische, sondern auch alle anderen Wähler diese Politik eben nicht „vernünftig“ finden. M. a. W., die FAZ beschimpft die „dummen“ Wähler und schreibt zunehmend gegen die Realität an, die sie nicht mehr versteht. Ehrlich ist zumindest die Beschreibung des neoliberalen Diktats als „EU-treu“: eine *solche* EU muss radikal geändert oder aufgelöst werden. Eine Politik der Lohnerhöhungen und der „Verstaatlichung“ von Daseinsvorsorge und lebensnotwendiger Infrastruktur gehört eben nicht ins „Parteimuseum“, sondern in jeden gutsortierten Staat.

dazu auch: GroKo macht mobil: Bundeswehr in den Irak – Mehr Soldaten für Afghanistan Die Bundeswehr soll künftig im Irak nicht nur kurdische Kämpfer, sondern auch die irakische Armee ausbilden. Zudem wird der Einsatz in Afghanistan deutlich ausgeweitet. Die Einigung zwischen CDU und SPD soll schon vor den Koalitionsgesprächen getroffen worden sein. (…) Zudem plant Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) eine deutliche Ausweitung des Bundeswehreinsatzes in Afghanistan. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) sollen sich künftig bis zu 1.300 deutsche Soldaten an der Ausbildungsmission der NATO beteiligen. Das sind rund ein Drittel mehr als heute. Das aktuell gültige Bundestagsmandat erlaubt lediglich den Einsatz von 980 Soldaten. Derzeit sind 963 Soldaten dort stationiert. (…) Die Aufstockung der Afghanistan-Truppe war bereits vor den Koalitionsgesprächen von Verteidigungsministerin von der Leyen und Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) befürwortet worden. Deutschland hatte wegen der unklaren politischen Situation nach der Bundestagswahl aber zunächst keine festen Zusagen gemacht. Eine richtige Planungsgrundlage für das Verteidigungsministerium gab es erst durch den Anfang Februar geschlossenen Koalitionsvertrag. Darin haben CDU, CSU und SPD grundsätzlich festgelegt, die Zahl der eingesetzten Soldaten zu erhöhen. Quelle: RT Deutsch

Anmerkung WM: Wieder ein Beispiel des Qualitätsjournalismus des Spiegel: ungeprüftes und nicht hinterfragtes Nachplappern der Meinungsmache der Wirtschaftsverbände. Die Botschaft ist klar: Die Wirtschaft sucht händeringend nach Arbeitskräften aber die Arbeiter sind zu faul zum arbeiten.

Anmerkung unseres Lesers J.A.: Wie kann der Arbeitsmarkt bei offiziell 3,5 (…) und real über 4 Millionen Arbeitslosen „leergefegt“ sein??? Was ist das für ein Blödsinn? (…) Über 8 Prozent Arbeitslosigkeit deutschlandweit ist kein „leergefegter“ Arbeitsmarkt. (…) „Die Personalchefs vieler Unternehmen verzweifeln auf der Suche nach Mitarbeitern.“ – Sollte es nicht heißen, „viele Unternehmen verzweifeln an ihren Personalchefs“? Anscheinend sind diese Personalchefs für ihren Job völlig ungeeignet, wenn sie es nicht schaffen, entweder aus dem riesigen Pool der Arbeitslosen oder beim Konkurrenzunternehmen Mitarbeiter zu holen. Wie hat so etwas eigentlich in grauer Vorzeit, in Zeiten der Vollbeschäftigung funktioniert?

dazu: Bundesagentur für Arbeit – Jede dritte offene Stelle in der Leiharbeit

32 Prozent der bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldeten offenen Stellen entfielen im Jahresdurchschnitt 2017 auf die Leiharbeitsbranche. Die regionalen Unterschiede sind dabei erheblich. In manchen Gegenden ist nahezu jedes zweite Stellenangebot ein Leiharbeitsverhältnis.

Im Jahr 2017 waren bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) jeden Monat durchschnittlich knapp 731.000 freie Stellen gemeldet. Etwa 234.000 von ihnen – 32 Prozent – entfielen dabei auf die Arbeitnehmerüberlassung. Damit war fast jeder dritte über die BA zu besetzende Arbeitsplatz ein Leiharbeitsverhältnis. Im Vergleich mit dem Vorjahr ist dieser Anteil leicht gestiegen. Im Jahr 2016 entfielen 31,9 Prozent der bei der BA gemeldeten Stellen auf die Leiharbeitsbranche.

Quelle: O-Ton Arbeitsmarkt

Anmerkung Christian Reimann: Im Berliner Grundsatzprogramm von 1989 hatte die SPD gefordert, dass Leiharbeit zu verbieten sei. Daran hatte sie sich später – unter der rot-grünen Schröder-Fischer-Regierung – nicht gehalten und statt eines Verbots diese Arbeitsform sogar ausgeweitet. Aber vermutlich wird die derzeitige und künftige SPD-Spitze darin keinen Fehler erkennen, oder?

und: Erzieher verzweifelt gesucht

Der Fachkräftemangel hat auch die Kindergärten und Krippen erreicht. Der Kitaausbau geht voran, doch Erzieher auszubilden dauert länger, als neue Tagesstätten zu bauen.

(…) Allein mit klassischen Stellenanzeigen jemanden zu finden, der qualifiziert ist und ins Team passt, sei extrem schwierig. Es sei ein wahrer Konkurrenzkampf zwischen Einrichtungen ausgebrochen, die Personal suchten.

„Die Situation ist dramatisch“, bestätigt Martin Künstler, Fachgruppenleiter Kinder und Familie bei „Der Paritätische Nordrhein-Westfalen“. „Wir erleben immer wieder, dass Angebote eingeschränkt werden müssen, weil den Einrichtungen Fachkräfte fehlen.“ In einzelnen Einrichtungen könnte deshalb auch schon mal eine Gruppe gar nicht eröffnet werden.

(…) Ein weiterer Grund für den Notstand: Der Beruf Erzieher stellt hohe Anforderungen und ist anstrengend – Streit schlichten, Kinder trösten, sie wickeln. Die Verdienstmöglichkeiten aber sind vielen zu gering. Erzieher im öffentlichen Dienst werden nach Tarif bezahlt, das Einstiegsgehalt liegt bei rund 2.580 Euro brutto. Die Löhne bei anderen Trägern wie der Kirche, der Diakonie oder Arbeiterwohlfahrt sind meist daran angelehnt. „Doch die Bezahlung für Erzieher führt in eine Sackgasse“, erklärt Ilse Wehrmann. „Es gibt kaum Aufstiegschancen und nur selten Leistungszulagen.“

Quelle: Tagesschau

Anmerkung WM: Das ZDF haut in die gleiche Kerbe. Trotz vieler Angebote finden sich keine Erzieher. Immerhin, der Grund wird hier ausnahmsweise mal gleich mitgeliefert: Hohe Arbeitsbelastung und niedriger Lohn. Ob das Verdienst im Vergleich zu den Arbeitsbedingungen generell ein Problem in Deutschland ist, diese Frage stellt sich niemand. Lieber jammert man über Fach- und Arbeitskräftemangel und sucht sein Heil in der Anwerbung von Immigranten. Zu Dumpinglöhnen natürlich. Und dann jammert man gleichzeitig über einen schlechten Binnenmarkt, also letztendlich darüber, dass die Leute wegen Geldmangel nichts kaufen.